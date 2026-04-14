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香港國際機場蟬聯2025年全球最繁忙貨運機場 年內貨運量達507萬公噸

社會
更新時間：16:34 2026-04-14 HKT
發佈時間：16:34 2026-04-14 HKT

國際機場協會今日（14日）公布2025年全年數據，香港國際機場蟬聯全球最繁忙貨運機場，年內貨運量達507萬公噸，是自2010年以來第15次高踞全球貨運機場排名榜首。

張李佳蕙：機管局加倍努力拓展航空貨運新領域

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙表示，香港國際機場再次成為全球最繁忙貨運機場，深感榮幸。她感謝航空貨運業界共同努力，以及各政府部門大力支持，讓機管局持續提升運力，並加強高價值貨物、電子商貿履約及跨境轉運貨物等策略性與高增長領域的處理能力。面對區內激烈競爭及全球經濟不明朗因素，機管局將加倍努力，積極提升競爭力，為航空貨運業務拓展新領域。

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙表示，香港國際機場再次成為全球最繁忙貨運機場，深感榮幸。資料圖片
香港機場管理局行政總裁張李佳蕙表示，香港國際機場再次成為全球最繁忙貨運機場，深感榮幸。資料圖片

香港機場推多項新措施鞏固處理能力

香港國際機場持續推出多項新措施，以進一步鞏固航空貨運處理能力。UPS於2026年3月在香港國際機場展開其新樞紐項目的建設工程，預計於2028年落成後，該設施每年可處理接近100萬公噸貨物。

為提升跨境轉運效率，機管局去年聯同香港及廣東省相關部門，共同推出「空陸鮮活產品專屬快線」，透過簡化清關程序，便利經香港國際機場轉運的優質鮮活產品，可於數小時內送達大灣區主要城市。

另外，香港國際機場東莞空港中心自推出先導計劃以來，所處理貨物的價值已超過570億元人民幣。空港中心首階段永久設施正在建設，預計全面投入運作後，年處理能力將提升至逾100萬公噸。

配合硬件設施及運作流程的提升，機管局牽頭推動航空貨運供應鏈數碼化進程，以進一步增強效率，完善增值服務發展。屢獲殊榮的一站式數碼平台「香港國際機場貨運數據平台HKIACargo」及「HKIA Cargo Connect」，透過創新、智能及互聯的數碼生態系統促進業界協作，開拓新業務與合作機遇。

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