國際創科展︱科技園公司夥16園區創科企業參展 冀促進跨界交流為出海鋪路

香港國際創科展（InnoEx）昨（13日）起一連四日於灣仔會展舉行。香港科技園公司今年聯同16間園區創科企業參展，展出涵蓋人工智能、數碼轉型、電子及機械人、生命健康科技四大領域的創新方案及應用場景，展示園區企業在技術轉化、商業落地及跨界協作方面的最新成果與發展潛力。

參展創科企業涵蓋四大領域

科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，是次展覽不僅是產品技術的展示平台，更希望促進跨界交流，創造合作及投資機會。為鼓勵初創企業，科技園每年會優先安排首次參展的公司，讓他們在香港市場獲得技術驗證及意見，為日後出海發展鋪路，「在這些展覽中給他們更多機會，希望支持更多創業團隊。」

粘清澤：科技園培育計劃年均接觸千間初創

粘清澤指出，創科展不同於傳統以買家為主的貿易展，還吸引投資者、不同科技及傳統產業代表出席，期望透過技術結合開拓新應用場景。昨日亦有舉辦活動，讓各公司上台逐一展示技術，獲得不少意見。他稱，科技園的初創培育計劃平均每年接觸約1,000間初創公司，六成屬種子或種子前階段，兩至三成為種子輪，約一成已進入A輪或以後，其中有數間為「獨角獸」；生命健康、先進材料或可持續材料及機械人相關行業表現較為突出。

為支援園區初創公司，他指科技園從四個方向協助他們發展：第一步是每六個月進行里程碑管理，檢視產品開發、資金運用及營運困難；第二步是協助初創團隊講述產品故事，以吸引投資者；第三步是透過「Booster計劃」安排創辦人赴海外六個月，建立當地合作網絡；最後是對接投資者。

「醫念科技」項目負責人之一李小姐。

人工智能參展商「SOCIF」負責人袁先生。

生命健康科技方面，參展商「醫念科技」展出了AI智能語音關懷系統和體感互動運動平台。項目負責人之一的李小姐表示，該AI電話系統可自動致電長者，關心日常生活、提醒服藥或邀請參與活動，AI會分析對話內容並生成報告交予中心，以減輕前線人手壓力。運動平台則將復康訓練和認知障礙訓練遊戲化，透過鏡頭或手掣偵測使用者動作，並以AI分析表現，生成報告供中心跟進。現時已有超過300間長者中心及非政府機構使用，平台設有多款小遊戲，包括籃球投射、射箭、書法練字等，針對不同程度認知障礙人士。

人工智能參展商「SOCIF」負責人袁先生表示，是次展示了AI視頻分析系統，可對人流及車流進行實時智能監測、追蹤與數據分析。以商場應用為例，系統可分析不同店舖的人流分布及停留時間，協助業主優化租戶配置；在屋苑則可自動識別車牌及車輛種類，方便管理出入及收費。系統亦應用於香港綠色小巴，除即時車速監察外，另提供到站資訊及點算乘客數量。

他稱，AI安全駕駛系統亦能監測司機疲勞、分心及車距過近等情況，並即時提醒，提升行車安全。除本地市場外，公司已在深圳前海設立分公司，期望引入內地成熟技術到香港；海外方面，正與泰國合作夥伴洽談網約車相關項目。

記者：何姵妤

攝影：何健勇