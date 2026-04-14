競委會「玩 ‧ PO ‧ 競」漫畫創作挑戰賽2026 吸引107間學校逾千學生參加

競爭事務委員會（競委會）早前推出新一屆的旗艦青少年教育活動，「玩 ‧ PO ‧ 競」漫畫創作挑戰賽 2026 ——善用 AI 激發創意（挑戰賽）」，邀請全港中學生創作漫畫故事，推廣公平競爭的理念及《競爭條例》。挑戰賽反應熱烈，吸引了來自107間學校，合共逾千名中學生報名參加。

競委會於上周六（ 11日）舉行了工作坊，為挑戰賽揭開序幕。參與的學生除了學習到有關《競爭條例》（《條例》）的知識外，活動更邀請了人氣KOL全慧利（Heiri Jun）及插畫家「大Y」，分享內容建構策略及故事鋪排的技巧。工作坊的另一亮點，是由香港設計師協會副主席許迅，示範如何在創作過程中有效及負責任地使用人工智能（AI）。 學生們反應熱烈，不僅於工作坊各環節中踴躍發問，更積極與講者和其他參賽者互動交流。

挑戰賽讓學生學習公平競爭重要性

競委會發言人表示，接觸青少年一直是競委會倡導工作的重要一環，而這挑戰賽系列正是其重點活動之一，除了能讓學生盡早學習公平競爭的重要性，同時亦幫助他們日後投身職場或創業時，避免從事各種反競爭行為。承接過往的成功經驗，競委會今年再度與青年成就香港部合作，舉辦是次漫畫創作比賽。

發言人續稱，今年的挑戰賽更加入了新元素，學生在創作漫畫的過程中，可使用 AI協助製作。隨著AI在青少年群體中越趨普及，挑戰賽提供了一個平台，讓學生在認識競爭法的同時，亦提升運用 AI 的技巧和操守。競委會期望，透過結合這兩個元素，增添比賽的吸引力，從而鼓勵更多學生參與。

這種創新的比賽模式亦獲得眾多學校及老師鼎力支持，他們除了積極鼓勵學生參加外，部分學校更將挑戰賽納入為全級性的教學活動之一。

評審就作品創意、對《條例》理解等項目評分

完成工作坊後，挑戰賽的初賽隨即展開。各隊伍需創作一份漫畫作品，展示《條例》如何維護市場競爭，保障商界及消費者的利益。成功晉身決賽的隊伍，將於為期7日的網上決戰中，在不同的社交媒體平台廣泛宣傳他們的作品。評審團將根據作品的創意、對《條例》的理解，以及社交媒體的觸及人次和互動，進行評分。

初中組及高中組分別設有冠、亞、季軍，以及最「競」人氣王獎。各勝出隊伍均可獲得豐富獎學金以及精美獎座，冠軍隊伍可贏取港幣8,000元的獎學金。

有關挑戰賽詳情及最新消息，可瀏覽活動網頁。