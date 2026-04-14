律師會訪京拜會沈春耀 湯文龍：期待未來持續深化合作

香港律師會理事會及秘書長組成的20人代表團，正於北京展開年度公務訪問。代表團昨午（13日）拜訪全國人大常委會香港基本法委員會，獲主任沈春耀及副主任雷建斌接見。雙方圍繞國家安全、普通法制度實踐、涉外法治建設，以及法律專業在新發展階段的角色與責任等重要議題，進行深入而具前瞻性的交流。

普通法制度是香港最獨特、最珍貴優勢

律師會在社交平台表示，香港是國家唯一實行普通法的司法管轄區，亦是全球唯一以中英雙語運作的普通法體系，在國家憲制秩序下運行，兼具制度穩定性與國際連通性。沈春耀在會上指出，香港最獨特、最珍貴的優勢，在於「一國兩制」框架下成功實踐並持續發展的普通法制度。這一制度安排既體現國家憲制的包容與創新，亦為香港長遠繁榮穩定奠定堅實基礎。

湯文龍：律師會遷址是制度建設與專業發展策略性布局

律師會會長湯文龍在會上表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，具有承前啟後的重要意義。律師會將更主動對接國家發展戰略，深入思考香港法律專業如何在新階段更好融入國家發展大局，同時保持高度國際化優勢，發揮連接內地與世界的橋樑角色，為國家高水平對外開放與法治建設作出更具建設性的貢獻。

湯文龍亦介紹，律師會已於今年4月8日正式遷入中環中心新會址。新會址不僅是硬件上的提升，更是制度建設與專業發展的策略性布局，旨在進一步優化秘書處及各委員會運作效能，為推動涉外法治建設、深化與內地及海外法律界合作提供更堅實的平台，同時為年青律師培育與專業承傳創造更有利條件，確保專業精神薪火相傳、持續發展。

參觀人民大會堂多個重要廳堂

會後，代表團參觀人民大會堂多個重要廳堂，包括萬人大禮堂、湖南廳、安徽廳及澳門廳，並獲邀出席工作晚餐。透過了解人民大會堂在極短時間內建成的歷史背景及其所承載的國家發展記憶，理事會成員對國家制度建設的歷程與成就有了更深刻的體會，也更深切理解香港在國家整體發展中的定位與責任。

香港律師會衷心感謝沈春耀及雷建斌撥冗接見與悉心安排，並期待未來持續深化交流合作。在「一國兩制」框架下，律師會將繼續堅守專業自主與法治原則，充分發揮普通法制度優勢，為國家法治建設與高質量發展貢獻更穩健而長遠的力量。