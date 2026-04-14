美容師涉勒索婚外情人夫案 事主妻稱遭被告攻擊外表 並以事主患性病勒索50萬元「叫雞要畀錢」

31歲美容師涉勒索婚外情人夫一案續審。男事主的太太供稱，她在日本公幹時收到女被告的訊息，獲告知丈夫婚外情一事，而女被告更多次發送丈夫的私密照及作出攻擊性言論，「話我肥，個樣插蘇鼻」，又向她的朋友和同事發訊息。事主太太稱感到憤怒和困擾，「精神健康出現問題」，而後來被告更指男事主患性病及沒有使用安全套，索要20萬和50萬元，指這是男事主「揾女人嘅賠償」、「叫雞要畀錢」。

Y指收到被告發送事主下體照及遭批評身材樣貌

被告王見菁，否認2項勒索、4項未經同意下發布私密影像及3項威脅發布私密影像罪。

男事主X的太太Y供稱，她於2023年6月13日首次收到來自被告的WhatsApp訊息，當時被告透露她與X之間的親密關係，並發送X私處的相片。Y稱當時感到憤怒、震驚和傷心，她從相片中可以看出X和被告並非一次性關係，而且被告亦發送了一些與X之間的訊息截圖，顯示出X曾欺騙Y的情況，例如X聲稱去和朋友聚餐，但實際上去了被告家中。

Y供稱，被告發送的訊息中也包含大量攻擊或中傷她的內容，例如有關Y的身材和樣貌等，「佢（被告）會話我肥，個樣插蘇鼻……」，而由於Y和X並非睡在同一間房，被告亦因此中傷兩人夫妻關係。

每天接下體照並索要20萬「叫雞要畀錢」

Y當時與X正身處日本，Y稱她感到憤怒，但因為她該次旅程屬公幹性質，故也只能按捺下來，而在整個旅程中，她每日都收到被告的訊息，以及各種背景不同的X下體照片；被告更曾發送有關Y子女的相片，及發送在Y家附近拍攝的相片，並表示「佢有一啲好精彩嘅片段，唔知我（Y）小朋友同屋企人想唔想睇」。

Y稱她因為感到煩擾，便問被告「究竟你想點」，而被告則索要20萬元，更表示「呢20萬係我先生（X）揾女人嘅賠償」，被告更不斷重複X患性病及兩人性交時沒有使用安全套，「佢覺得我先生，好俗咁講，叫雞要畀錢」。

收被告來電索要50萬並稱不付款「有排煩」

Y當時曾問被告如何確保日後不再騷擾或散播X的相片，但被告表示不能保證；Y拒絕向被告付款。Y後來再收到被告透過WhatsApp致電，索要金額更上升至50萬元，而被告當時亦說了很多攻擊性的說話，「有提過我同先生（X）無性關係，所以我先生揾佢」，又指如果不付款「會有排煩」。Y稱當時曾想惹怒對方，故回應道會給予「50萬多1蚊」，意指給對方帛金。

此外，Y稱當時被告也向她發送一些「睇完我覺得唔舒服嘅相片」，例如Y和朋友、家人的合照等。Y亦得知，被告不斷接觸其朋友和同事，並發送被告和X的自拍照、以及透露2人之間的關係，及形容X「叫雞唔畀錢」。Y稱「令到我精神受到好大困擾，我做唔到嘢」，因此她和X在6月18日返港後報警，但其後她仍繼續收到被告的訊息，直到被告被捕為止。

案件編號：DCCC317/2025

法庭記者：王仁昌