為車位問題爭執圍毆姨甥女夫婦 水口村村長父子等3人各囚半年 官斥村長有責任保護村民非襲擊他人

大嶼山水口村村長陳玉基在2021年9月因車位問題，與兒子及村民圍毆村長姨甥女夫婦。3人早前經審訊後被裁定兩項襲擊致造成身體傷害罪成，裁判官朱文瀚今早在西九龍裁判法院判刑時指，背景報告顯示3名被告毫無悔意，多番試圖向感化官淡化自己的行為，而陳玉基身為村長，有責任保護村民，而非連同他人襲擊村民，終判處他們監禁6個月，3人聞判後由代表申請保釋等候上訴遭拒。

村長定罪後仍企圖淡化事件毫無悔意

朱官判刑時指，3名被告的背景報告顯示他們對事件毫無悔意，被告陳玉基強調自己身為水口村村長，案發時僅屬調停，沒有參與打鬥，顯然與法庭的裁斷有抵觸，法庭早前已裁定陳玉基出手拳打女事主，女事主供稱的傷勢與醫療報告吻合，而陳玉基則表示與女事主毫無過節，朱官認為女事主不可能冒著妨礙司法公正的風險污衊被告。惟陳玉基卻企圖向感化官淡化事件，陳玉基向感化官提及的內容完全不可信。

朱官續斥，3名被告在面對感化官時，企圖淡化事件，毫無悔意。被告陳玉基身為水口村村長，理應有責任保護村民，惟他卻連同另外兩名被告陳永豐及陳柏誠同時襲擊兩名事主，情節嚴重。陳永豐在感化報告中表示沒有參與打鬥，法庭不接納其說詞，陳永豐用硬物襲擊男事主，情節嚴重。而陳柏誠仍繼續堅持案發時不在現場，毫無悔意。儘管3人因一時衝動犯案，惟男事主有輕微骨折，案中亦有使用武器襲擊，情節嚴重，終判處3人監禁6個月。3名被告聞判後，由辯方申請保釋等候上訴，朱官拒批保釋申請。

被告陳永豐。資料圖片

村長兒子陳柏誠。資料圖片

鄉議局副主席林偉強等撰信求情讚村長有責任感

辯方求情指57歲水口村村長陳玉基是土生土長的原居民，中學畢業後移居市區工作，直到2006年母親身體欠佳，陳玉基便回到水口村照顧母親。辯方形容，陳玉基與水口村關係密不可分，水口村是他的「根」，連續15年成為水口村村長，任何事都親力親為，參與活化水口村的行動，改善保育生態環境及祖屋等，更與非牟利機構及香港觀鳥會推動自然保育及復耕計劃，為水口村勞心勞力。辯方引述新界鄉議局副主席林偉強、香港觀鳥會總監余日東及數十名村民撰寫求情信，讚揚陳玉基有責任感、落力維繫村內文化及宣揚保育意識等。辯方指出，本案的行為與陳玉基的本性不符，望法庭輕判。

30歲裝修工人陳柏誠的代表求情指，陳柏誠效法父親陳玉基推動傳統文化傳承，參與傳統舞龍舞獅活動，薪火相傳，亦會照顧智力有問題的妹妹。辯方為57歲裝修工人陳永豐求情指，被告已接受教訓，明白不可以襲擊他人，望法庭輕判，早日回歸家庭。

3名被告依次為57歲水口村村長陳玉基、57歲裝修工人陳永豐及30歲裝修工人陳柏誠，被控於2021年9⽉19⽇，在大嶼山嶼南道⽔⼝村43號屋外，分別襲擊女子潘嘉寳及男子蔡少強，因⽽對他們造成⾝體傷害。

案件編號：WKCC3097/2025(Consolidated)

法庭記者：黃巧兒