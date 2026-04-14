運輸署擬增發332個「教車師傅牌」 75%屬公眾配額 5月起接受申請 最快7月考試

運輸署計劃增發332個俗稱「師傅牌」的私人駕駛教師執照，以應付市場對駕駛訓練需求。運輸及物流局與運輸署昨（13日）向立法會提交文件，計劃最快於今年5月接受新申請，預計7月可展開相關筆試和路試。如申請人數超出擬發牌照數目，署方將以抽籤形式決定處理申請的先後次序。

有效執照低於基準九成 運輸署：須補充師傅供應

根據運輸署於2025年進行的檢討，現時三個級別的私人駕駛教師執照有效數目，均跌至低於基準水平的九成。署方認為有需要補充教車師傅供應以填補缺口，早前已就建議與業界溝通，獲業界普遍接受及認同。

七成半屬公眾配額 供合資格公眾申請

在擬新增的332個執照中，約七成半（248個）屬於「公眾配額」，供合資格公眾申請；其餘84個則為「駕駛教師配額」，供持有其他組別牌照的師傅、指定駕駛學校及專營巴士公司現職師傅等申請。

按車輛組別劃分，新牌照分配如下：

第一組別（私家車及輕型貨車）： 共214個（160個屬公眾配額）

第二組別（小型巴士及巴士）： 共50個（37個屬公眾配額）

第三組別（中型、重型貨車及掛接式車輛）： 共68個（51個屬公眾配額）

兩類配額師傅「考生合格率」相若

文件透露，署方檢視了去年的記錄，發現由「公眾配額」及「駕駛教師配額」兩類師傅所訓練的考生合格率大致相若，反映兩者教學表現及質素相當。當局指出，設立公眾配額可保障新人入行，有助提升行內的競爭力和服務質素。

申請「師傅牌」有何資格？

1.在緊接申請的日期之前一直持有私家車及輕型貨車的有效正式駕駛執照最少三年（(GP1) 組別一：私家車及輕型貨車）

2.在緊接申請的日期之前起計過去五年內沒有就《道路交通條例》（第374章）第36、36A、39、39A、39B、39C、39J、39K、39L、39O(1) 或39S條所訂的罪行被定罪

3.持有香港永久性居民身份證