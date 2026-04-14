大律師蘇信恩涉非禮案新增投訴人 今被加控至5罪 續准保釋至5.27再訊

大律師蘇信恩涉於2017年8月，兩度在西營盤某單位非禮另一人，被控兩項猥褻侵犯罪。案件原訂今於東區裁判法院答辯，控方指由於有新的投訴人，故申請加控一項非禮罪及兩項普通襲擊罪獲批。蘇信恩就加控表示「明白，無異議」，他申請押後待索取控方文件和法律意見，以及與控方作出陳述。主任裁判官張志偉押後案件至5月27日答辯，另批准控方為新投訴人申請的匿名令及禁止報道令。押後期間蘇信恩續獲准保釋。

加控1項非禮與2項襲擊罪

32歲被告蘇信恩，報稱大律師，原被控2項猥褻侵犯罪，指蘇於2017年8年30日，兩度在西營盤水街25號至35號樂新大廈某室猥褻侵犯另一人，即X。蘇今日自行代表，控方就新投訴申請加控1項非禮罪及2項普通襲擊罪獲批，蘇現面對5項控罪。

控方另為新投訴人申請匿名令及禁止報道令，獲張官批准，將以「Y」代稱該名人士。

蘇信恩早前曾向法庭申請匿名處理自己名字，一度獲准以字母代稱，裁判官之後認為無實質風險使事主身份披露故取消匿名安排。

案件編號：ESCC3164/2025

法庭記者：雷璟怡