消委會餐廳投訴︱兩度查詢確認下午茶套餐$298優惠 結帳方知另有條件 客人無奈須付正價$388

消委會餐廳投訴，B西餐廳與一個網上平台合作推出「雙人下午茶套餐優惠」，經網上平台預約的客戶可以優惠價298元享用該套餐，另有加一服務費。胡小姐認為優惠吸引，遂透過網上平台作出預約。在預約過程中，平台並未顯示任何須即時付款的訊息。胡小姐有所疑惑，遂致電向B餐廳查詢，職員表示胡小姐只需於預約當日到店出示預約紀錄，即可享用有關優惠，毋須事先付款。

致電及入座時 分別確認毋須事先付款即可享優惠

及至用膳當日，胡小姐入座時特意向B餐廳職員出示平台預約紀錄，並再次查詢是否可享用有關優惠；職員確認只需於結帳時通知收銀員即可享用優惠，她遂點選並享用該雙人下午茶套餐。然而結帳時，胡小姐卻被收銀員告知該優惠需在平台預訂時以預繳形式付款方可使用。

餐廳稱新員工不清楚優惠安排 終須付正價$388加一

她即時向收銀員反映早前曾致電查詢，並於入座前亦曾向職員查詢，兩次都獲確認可以享用優惠。惟收銀員指相關職員為新入職員工，所以未清楚有關優惠安排。最終胡小姐只能無奈地接受正價388元，連同加一服務費，共付款約427元。她對有關收費安排及餐廳職員提供錯誤資訊感到不滿，遂就事件向消委會作投訴，要求退回差價。

B餐廳在消委會介入後重新檢視胡小姐之個案，承認職員在確認享用優惠的條件時提供了錯誤資訊。在消委會的調停下，B餐廳同意向胡小姐退回優惠價與正價之差額，連加一服務費合共99元。及後，胡小姐聯絡消委會確認收訖有關退款，並致函感謝會方協助，使個案得以順利解決。

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入座時未獲通知用餐時限 店內有空位仍被要求離座

另一餐廳投訴個案，岳先生於中午時段到C餐廳午膳，並點選了一份63元的台式湯麵套餐。用餐完畢後，岳先生留在座位上使用手機並稍作休息。其後，一名職員前來告知其入座時間已超過60分鐘，遂要求他離開餐廳；岳先生只好隨即結帳離開。岳先生指他在店內並沒有看到入座時限的告示。入座後、點餐時及用膳期間亦未曾獲職員提醒用餐時限。

除外，岳先生表示在結帳離開餐廳時，留意到當時餐廳內仍有多個空置座位。加上職員着他離開時態度欠佳，影響了岳先生是次短暫的用餐體驗。岳先生因為不滿餐廳安排及服務質素，向消委會作投訴，要求餐廳作出改善。

C餐廳回覆消委會時，就事件為岳先生帶來之不快致歉。餐廳解釋已於大門外張貼有關繁忙時段入座時限之告示，惟理解部分顧客未必在店前駐足，或因此未有留意到有關告示。C餐廳表示已向全體員工發出指引，需於顧客入座時主動告知相關安排，並同時與員工分享個案，以改善服務質素，避免同類情況再次發生或引起消費者誤會。隨後，會方已將C餐廳之改善安排通知岳先生。

消委會圖片