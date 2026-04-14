消委會餐廳投訴︱一句「圖片僅供參考」大晒？燒味拼盤貨不對辦 燒鵝/乳豬變鴨胸/青瓜

【消委會餐廳投訴】香港有「美食天堂」之譽，惟近年來關於食肆及娛樂的投訴成為消委會每年接獲投訴類別的榜首，逾1500宗。消委會表示，個案涉及不同範疇，例如食物與餐牌圖片不符、未能享用折扣、以及入座時間限制欠清晰指引等。消委會提供的個案之一，客人點的「燒味拼盤」圖片和實物僅兩食品相符，餐館卻指「圖片僅供參考」，未作其他解釋。

「乳豬/燒鵝/燻蹄」變「牛展/鴨胸/青瓜」

何小姐與友人到A中菜館用膳，點餐時見餐牌上有一道「粵式燒味拼盤」，標價198元。餐牌圖片顯示該拼盤包含乳豬、燒鵝、燻蹄、海蜇及切雞5款食品；何小姐覺得菜式吸引，遂點了這道菜。上菜後，何小姐發現拼盤只有切雞和海蜇與圖片相符，而圖片上的乳豬、燒鵝、燻蹄變成了牛展、鴨胸肉和青瓜。何小姐隨即向在場職員查詢，職員回應指餐牌上已列明「圖片僅供參考」，並未作其他解釋。

3款燒味被價值較低食品取代 質疑貨不對辦

何小姐認為如僅涉及個別食品份量的差異，尚可理解為廚房職員安排食物份量有偏差，但難以接受食品種類與圖片所見有明顯的分別。何小姐表示，餐牌並沒有列明拼盤包括甚麼食品，消費者只能倚賴餐牌圖示之食品種類作選擇。而實際的拼盤中，5款燒味中竟有3款被其他價值較低的食品所取代，有「貨不對辦」之嫌。因此她向消委會作出投訴，希望會方代為向餐館反映不滿。

消委會籲勿以「圖片僅供參考」作為擋箭牌

A餐館回覆消委會，其餐牌已註明「圖片僅供參考」。惟會方提醒餐館，餐牌圖片為消費者選擇菜品時的重要參考資料，因此餐館在展示菜品圖片時，不應出現明顯差異，令消費者產生誤會。最終，A餐館同意向何小姐退回該燒味拼盤的費用，並在餐牌上移除該菜式，以避免同類事件再次發生。

消委會向業界建議，指食物圖片是消費者點餐時的重要參考，尤其是拼盤或其他以不同食物組合而成的菜式。食肆不應以「圖片僅供參考」作為擋箭牌，應務求圖片盡量與提供的菜式一致，甚至可以列明菜式所包含的食物。如部分食材因售罄而需要更換，食肆應主動告知消費者，以供消費者於下單前作知情選擇，避免出現期望落差。

香港餐飲聯業協會會長黃家和認為整個餐飲業界，不論是快餐店、茶餐廳或高級餐廳，任何一個崗位都應做好本份。

黃家和：業界任何崗位都應做好本份

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，內地旅客訪港人次較去年同期大增是好事，不過時有內地旅客反映對香港餐飲業不滿，特別是服務態度。他認為整個餐飲業界，不論是快餐店、茶餐廳或高級餐廳，任何一個崗位都應做好本份，方可應付種種挑戰。

黃家和指，在服務方面，業界與僱員再培訓局合作，透過課程改善從業員的服務質素和禮貌，為食客提供更友善、更親和的服務。同時，業界亦努力提升食品質素，嚴選環球食材，使菜式性價比更高。