每日雜誌｜在校課後託管擬拓規模 釋放基層勞動力 業界促放寬門檻 增撥資源惠及雙職家庭

「在校課後託管服務計劃」推行短短數年，參與學校及服務名額錄倍數增長，政府打算擴展計劃。社福界指，該計劃成功協助弱勢社群及單親家庭成員外出工作、幫補家計，有效紓緩家庭壓力及提升親子關係。目前，基層社區的小學參與度較高，教育界指，仍有個別學校因行政成本而卻步。有資深社工指，不少收入不高的雙職家庭亦希望申請，建議放寬申請資格並增設付費模式，當局亦宜收集參與家庭的收入變化的數據，以檢視計劃成效。

當局指，「在校課後託管服務計劃」取得成效，未來推動更多類似的課後託管服務。

政府於2023/24學年起推行「在校課後託管服務計劃」，由學校提供場地、關愛基金撥款資助，並委聘非政府機構營辦，讓有需要的小學生於課後留校託管，方便家長外出工作。計劃首年招募7個地區共59間小學參與，提供約3000名額。參加計劃家庭若符合領取綜援等入息要求，可免費使用服務。

至2024/25學年，計劃擴展至全港（見表），共126間小學參與，名額增至約5900個。去年《施政報告》優化計劃，取消名額上限。截至上月，參與小學增至205間，提供約1.05萬個名額，當中包括有特殊教育需要（SEN）學童。本月初，行政長官李家超到訪九龍城一間小學後表示，計劃已達KPI（關鍵績效指標），將作擴展。

家長：有助減少親子衝突

前線社工Sam指，計劃下，非政府機構於每日放學後至傍晚6時，提供不少於3小時的在校託管服務，為學童輔導功課及溫習，並提供遊戲及課外活動；若情況許可，服務可延至晚上7時或之後。不少受助的單親或低收入家庭婦女反映，可趁子女課後留校期間外出工作，增加收入。

Sam稱，有興趣參與計劃的小學會預先聯絡區內非政府機構商議，按學校及學生情況擬定服務內容。他提到，申請名額很早爆滿，但執行上偶遇小問題，當學校因教師進修日停課，或因校園裝修無法提供校舍，服務機構仍須安排學童到其於區內的中心託管，但不少家長反應冷淡，導致資源浪費。

另一位社工阿君亦指，有家長誤將計劃視為「補習班」，期望能催谷成績，後因期望落差而退出，反映未來需加強解說。

家住深水埗區的陳太，去年9月曾申請失敗，直至今年2月獲通知有空缺。她稱，過去曾為子女申請「小學生課餘託管服務」，但要先由學校接子女到機構，不及「在校課後託管服務計劃」方便。她現時利用上午「買餸」及打理家務，中午至傍晚則兼職工作，加上子女於校內完成功課，減少親子衝突。

單親媽媽May稱，其女兒就讀的北區小學未參加計劃。她每日接女兒回家後，常就功課及溫習起爭執，「煮晚飯期間要出來5至6次看功課或默書，壓力沉重。」

有婦女指，可在子女留校期間兼職工作，幫補家計。

香港單親協會現時為沙田區一間小學提供服務，該會總幹事余秀珠指，有婦女擔心下學年未必申請到計劃，恐影響未來的工作安排及收入。她建議當局可增加服務延續性，讓已獲得服務的家庭優先延續，達致長期支援的目標。

增加津貼吸納臨時工

現時非政府機構須按參加名額安排福利工作員跟進服務及聘請導師，社工Sam指，現時導師與普通學生比例為1比8，SEN學生比例則為1比5。他認為數字上足夠，但個別SEN學童可能較敏感，建議增加相關導師比例，以防發生突發事故。

Sam亦指，跟進計劃的福利工作員須兼顧行政及前線工作，一般於上午處理文件，下午到校監察。他提到，自《強制舉報虐待兒童條例》生效後，前線員工都加倍小心留意學童情況，認為在可行情況下增加社工支援名額，可望提升服務效率。

現時基層社區如深水埗、黃大仙、葵青及荃灣，均有過半數資助小學參與計劃，反映需求甚殷。對個別學校未有參加，教育界人士利哲宏稱，當中涉及增加學校行政工作，如於校內進行招募、印製家長名單、編排課室及聯絡非政府機構等有關。

香港教育工作者聯會副主席梁俊傑亦指，計劃下學校延長開放至晚上6時或7時，在招聘臨時工時遇到困難，因不少臨時工是區內街坊，亦面對回家準備晚飯及照顧家人的壓力，建議增加津貼作吸納。他指，當局未來宜增撥資源，於基層社區吸納更多小學參加計劃，如獎勵區內成效較佳的學校成為榜樣。

收集收入變化數據檢視成效

立法會議員林振昇亦指，計劃的優先服務對象為綜援或低收入家庭學童，但留意到不少雙職家庭不屬中產水平，難以聘請外傭，但收入亦超綜援門檻。他建議，當局容許雙職家庭申請，並訂立收費機制，「估計雙職家長願意支付每月1000或2000元的費用。」他亦建議當局定立每年增加學校參加計劃的指標，以作有系統規劃。

資深社工符先生亦指，「在校課後託管服務計劃」原意是透過託管服務，釋放婦女勞動力。他稱，坊間所見不少參加計劃的婦女自食其力為子女樹立榜樣，認為當局可收集參與家庭的收入變化數據，並分析原因，以檢視及優化計劃成效。

行政長官李家超本月初到訪九龍城一家小學，了解該校推行「在校課後託管服務計劃」的情況。

勞工及福利局回覆指，個別學校考慮不同因素以決定是否參與計劃，包括學生需要、校內或鄰近社區是否有類似服務等。政府會密切留意服務計劃的推行情況，研究將「計劃」進一步擴展，充分利用資源，讓更多家庭受惠。

導師背景多元 不乏退休教師專業人士

「在校課後託管服務計劃」的其中一個重要元素是導師，有希望繼續貢獻社會的退休教師及專業人士，亦有視之為「人生實驗課」的大學生。

香港單親協會總幹事余秀珠指，參與計劃的導師中不乏高學歷和專業人士，如退休校長、教師、社工及工程師等，部分人有託管經驗。她指，前兩者利用本身教學經驗，跟進學童功課及作出輔導，後者則視為回饋社會的機會。

香港單親協會總幹事余秀珠建議，當局增加服務延續性，讓已獲得服務的家庭優先延續。

為提升學童興趣，導師Leo於遊戲環節加入布袋球等新興運動，喜見學童反應踴躍。另有導師指，曾有初小學童因媽媽延遲「接放學」而表現失落，誤以為是成績不理想的懲罰，經解釋後對方知悉計劃原意，漸表現投入。

導師中亦有大學生，當中社工系學生Jane指，導師的工作可以接觸有特殊教育需要（SEN）在內的學童，讓她可以學習到與不同性格及學習需要的孩童相處，故視作珍貴的實習體驗。

記者：關英傑