愉景灣提撤銷禁區 南部增設4的士站 區議會今討論

現時的士無法進入愉景灣南部禁區，經營者香港興業提出撤銷禁區，並增設4個的士站，以便利居民，並會透過人工智能監察系統，打擊違規交通行為；而交通影響評估亦顯示，區內道路有足夠容量，而諮詢期內有約87%人贊成建議，離島區議會交通運輸委員會今日（14日）將討論有關建議。但至昨晚（13日）為止，有近2000名愉景灣居民在網上聯署要求再諮詢。離島區議員周元 谷指，經營者早前發出的文件並非正式諮詢，又擔心區內的哥爾夫球車與的士爭路，會造成危險。

2000居民聯署要求再諮詢

2014年愉景灣的士禁區放寬，准許市區的士及大嶼山的士進入北部二白地區。香港興業早前向運輸署提出撤銷愉景灣現有的士禁區，並於愉景灣南部分階段增設4個的士站，分別設於愉景灣消防局、稔樹灣街渡碼頭、愉景灣高爾夫球會及興建中的愉景灣多用途中心。



香港興業指，今年2月至3月進行為期三周的諮詢，收到約700份回應，當中87%贊成建議，12%反對，1%表示中立，並收到逾6000個來自愉景灣、坪洲及稔樹灣居民支持計劃的聯署。

香港興業又稱，根據交通影響評估顯示，至2037年，愉景灣南部開放後的道路仍有足夠容量；區內人工智能監察系統日後可監測交通違規行為，對違規司機發出警告，再交予警方跟進，屢犯則會被禁止進入。

不過，至昨晚為止，有近2000名居民參與網上聯署，關注建議將對愉景灣造成交通安全、噪音和空氣污染影響，要求立即暫停程序，並展開不少於3個月的諮詢，考慮其他替代方案。

區議員憂與哥球車爭路危險

周元谷表示，有關「諮詢」只是在區內掛出「通知文件」，並非正式諮詢，並質疑坪洲居民亦納入諮詢，令支持人數增加。他指出，愉景灣區內沒有交通燈，很多人習慣不在過路處過馬路，且區內有500個哥爾夫球車牌照，若哥球車與的士爭路，將造成危險，要求香港興業全面諮詢愉景灣1萬7000名居民。



港島西立法會議員陳學鋒表示，事件爭議大，但因設有的士禁區是業主購入物業時的情況，管理公司需要作更全面的諮詢，要大多數業主同意才應改變。

運輸署回覆指，接獲愉景灣管理公司的相關建議，留意到管理公司已作地區諮詢，亦收到居民的不同意見。

記者 曾偉龍