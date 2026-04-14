律師會理事會訪京首日下午拜訪外交部 雙方深化合作及加強人才培養

香港律師會會長湯文龍13日下午率領理事會代表團拜訪中華人民共和國外交部，獲外交部條約法律司司長齊大海接見。雙方就深化國際法律合作、加強涉外法治人才培養，以及香港法律專業如何更好服務國家整體外交工作等議題交流意見。

湯文龍表示，在當前國際政治及經濟形勢日趨複雜、多邊關係不斷變化的背景下，法治精神與制度互信尤其重要。他指，法律不僅是維護秩序與公義的基石，更是促進國際交流與合作的重要橋樑。香港作為國家唯一的普通法司法管轄區，在「一國兩制」框架下長期實踐普通法制度，既與國際法律體系接軌，亦深度融入國家發展大局，在國際法律服務及跨境爭議解決方面具備獨特而不可替代的優勢。

香港律師會指，一直透過外訪及國際交流，從專業角度向外界介紹香港法律制度的運作與優勢，並說明「一國兩制」的憲制基礎與實踐情況。在國際社會關注法治與制度穩定性的背景下，清晰講解香港普通法制度的發展及與國際接軌情況，有助加深外界理解及信心，亦有利推動跨境法律合作。

齊大海在會上介紹國際調解院的最新發展，指該機構致力推動以對話和協商為基礎的爭端解決理念，為國際社會提供多元化的爭議解夬選擇，並強調其定位並非取代現有國際機制，而是作為有益補充，為解決國際爭議提供新的思路。齊大海亦感謝香港特區政府及法律界的支持。

香港律師會表示，會繼續與國際調解院保持專業交流，支持相關制度建設，並鼓勵業界參與調解專業發展，鞏固香港作為國際法律服務及爭議解決中心的地位。

齊大海亦肯定香港律師會向國際社會闡釋「一國兩制」的歷𦘒脈絡與未來發展方向，期望香港進一步發揮法律人才及國際交流平台優勢，推動兩地法律界深化交流合作，並指中央政府將持續保持溝通，聽取業界意見。

香港律師會表示，會將繼續秉持專業精神，積極參與國際法律對話與合作，說好香港法治故事，清晰展現「一國兩制」下普通法制度的穩健運行與制度優勢，為國家高水平對外開放與國際法治交流作出更大貢獻。」