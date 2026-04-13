康健「多診室中心」進駐北角 7天連紅日應診 冀醫療更經濟實惠

康健國際醫療集團（3886）近年重組本港醫療布局，其「多診室醫務中心」正式進駐港島區，於北角開幕，主打高性價比一站式醫療服務，周一至日連公眾假期全天候應診。康健醫療營運總監陳振康表示，新模式的醫務中心診金親民，並將專科服務引入社區，旨在打破傳統商業模式，期望「make healthcare more affordable（讓醫療保健更經濟實惠）。」

涵蓋全科、耳鼻喉科及呼吸系統科

康健醫療繼早前於彩虹及深水埗設立「多診室醫務中心」後，今天（13日）亦於北角開設「康健綜合醫務中心（港島東）」，選址鄰近地鐵站出口的民生區，以方便居民及上班族，範圍涵蓋全科、耳鼻喉科及呼吸系統科，並於星期一至日及公眾假期天天應診，亦設有線上問診服務。

陳振康：康健負責營運 醫生專心睇症

陳振康指出，多診室醫務中心有別於坊間傳統單一醫生開設診所，而是由數名醫生進駐一個醫務中心，提升營運效率，「醫生可以專心睇症，藥費、營運、市場定位由康健負責，病人唔會因為揸住醫療卡有唔同待遇」，而康健透過低毛利及低收費，提升銷售。

新模式三贏 藥費更便宜

他指，新模式最終將達至三贏局面，包括病人藥費更便宜、醫生診症量增加，以及該公司業務表現更佳。

設有專科服務 邀請不同醫生駐診

另一邊廂，多診室醫務中心亦設有專科服務，邀請不同專科醫生至少一周駐診一天，期望可掃除專科集中在中環、旺角等概念，而是走入社區。

擬數月開新一家 長遠遍布各區

對於開設診所計劃，陳振康期望每數個月開一家，長遠達到全港18區中，每區均有一至兩家多診室醫務中心，預計兩至三年完成布局。他指出，由於新模式的醫務中心已全天候營運，期望在民生商場租舗時「唔好喺樓梯底、廁所位」，而是集中在人流密集的位置；另外因應本港有一些大型舗位丟空，康健亦構思設立體檢中心，但強調開診所速度取決於位置、市場趨勢，以及加盟醫生的數量。

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