涉聖誕夜強姦醉娃 兩工程師獲陪審團裁定罪脫

2022年聖誕夜女子偕友到蘭桂坊酒吧作樂時不勝酒力醉倒，翌日早上醒來時發現自己身處酒店，全身赤裸，身旁有兩名陌生男子，懷疑自己遭人強姦。2名男工程師涉案被捕，否認1項強姦罪及1項企圖強姦罪受審。6男1女陪審團今早於高等法院退庭商議約2小時後，分別一致及以六比一大比數裁定2名被告強姦罪名不成立。

控方指女事主醉酒後被帶到酒店遭兩被告強姦

53歲首被告張慧豪及37歲次被告林蘊韜均報稱為工程師，同被控於2022年12月25日，在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店某室強姦及企圖強姦女子X。

控方案情指，次被告林蘊韜案發當晚預先預訂酒店房並登記入住，兩名被告於中環蘭桂坊飲酒作樂，首被告張慧豪則尾隨醉酒後四圍行走的女子X。張慧豪隨後扶起X帶上的士，前往灣仔皇悅酒店，兩名被告合力抱X乘升降機。X憶起有人觸摸其大腿及肛門，與人口交及性交，但她因醉酒而無力反抗。法醫檢驗X的衣服時驗出兩名被告的DNA，X的胸罩內驗出兩名被告的唾液，紙巾上有X及兩名被告DNA，床單上有X的DNA、首被告張慧豪的血跡及精液殘跡。

首被告張慧豪曾出庭作證。次被告林蘊韜曾傳訊息向首被告張慧豪憶述當日「你突然間打俾我，話係酒店門口等我，帶左條竹升妹番來」，控方指兩人事前協議「溝到女就玩3P」，張慧豪否認。控方指X當時醉態盡現，離開的士後跌坐地上一段時間，惟張慧豪指X當時可以「自己行」，他只是在旁抱腰 。控方又指出，林蘊韜當時在酒店大堂向張慧豪舉起大拇指 ，問及何故，張慧豪指醉酒故不記得。

案件編號：HCCC96/2024

本報記者