東亞銀行劫案｜51歲美籍男被控搶劫等2罪今提堂 還押至6月候訊

東亞銀行灣仔分行上周五（10日）遭一名持疑似槍械的匪徒行劫，被劫走約3.5萬元。男匪徒於一個半小時內落網，他被控搶劫及管有仿製火器等2罪，今被押往東區裁判法院應訊。被告暫時毋須答辯，控方申請撤回仿製火器罪獲批。主任裁判官張志偉應申請押後案件至6月9日，待警方作進一步調查，包括指模及槍械化驗等。被告無保釋申請，保留8日保釋覆核權利，他於押後期間須還押。

控方撤回管有仿製火器罪

美國籍被告崔惠良，報稱無業，被控各一項搶劫及管有仿製火器罪。被告今身穿黑色上衣應訊，並無律師代表，他表示可「自己處理」。控方申請撤回管有仿製火器罪，表示須待律政司同意才作起訴，獲張官批准。

被告另表示不需要擔保，惟保留覆核權利，將於4月21日作保釋覆核。聆訊期間，被告一度表示「覺得呢件事係誤會，我無做過」，他反對押後指時間太遲。

控罪指，被告於2026年4月10日，在灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下東亞銀行搶劫東亞銀行，並劫去港幣3萬5千550元；以及同日在青衣青康路長青邨青松樓某室管有仿製火器，即兩支氣槍。

案件編號：ESCC908/2026

法庭記者：雷璟怡