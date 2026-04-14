啟德體育園一周年︱園方開放設施推動社區參與 逾5.2萬人次訂場使用

作為香港最大型的綜合體育及休閒娛樂新地標，啟德體育園自去年3月1日開幕以來，成功打造「香港主場」的獨特魅力。體育園亦積極推動共融發展與社區參與，過去一年開放多項室內及戶外運動設施供市民預訂使用，至今累計錄得逾5.2萬名會員人次訂場及使用設施，社區運動時數近14萬小時。園區於今年3月起，更進一步開放跑步、足球、籃球、沙灘排球及新興運動等多項設施。

過去一年社區運動時數近14萬小時

體育園的社區旗艦計劃「飛越啟德」持續推動本地體育運動文化，自2018年以來已聯同超過100個合作夥伴，推出超過200個社區項目，累計吸引約22萬人次參與，推動全民運動與身心健康，重點項目包括「啟德GET SET GO」大型嘉年華、「啟德飛步跑」及「文化飛步遊」等。其中，「啟德飛步跑2026」賽事吸引逾4300名跑手，包括不同年齡層的跑步愛好者及一家大細參與，同時獲超過30間企業及機構支持。今年賽事更首度增設連接啟德海濱長廊的10公里全新賽道，沿途飽覽壯麗維港景色，成為九龍城區年度最具規模的跑步盛事。

「啟德飛步跑2026」賽事吸引逾4300名跑手，推動全民運動與身心健康。啟德體育園提供

體育園早前特別舉辦大型「社區同樂日」，旨在向市民大眾推廣全民運動的理念。啟德體育園提供

另外，體育園早前特別舉辦大型「社區同樂日」，旨在向市民大眾推廣全民運動的理念，並積極實踐體育園推動共融發展及社區參與的使命。活動邀請了近1,500位大人與小朋友參與，免費體驗園內八項運動設施，涵蓋網球、兒童劍擊、保齡球及單線滾軸溜冰等。

體育園指，會繼續與不同持份者緊密合作，透過舉辦多元化體育及文娛活動，以及社區參與項目，配合政府推動香港體育運動普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化，同時推動綠色生活和可持續發展文化，對社區、環境及下一代負責，創造更多長遠的社會價值。

記者：蔡思宇

攝影：劉駿軒