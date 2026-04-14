啟德體育園1周年︱打造環保盛事 年減1000噸碳排放

啟德體育園自開幕僅一年，已成功舉辦近50個、合共逾120場國際及本地的體育和娛樂盛事。啟德體育園總監（營運）吳守堅表示，體育園定位不僅是盛事場地，更希望成為香港推動盛事與環保並行的示範平台。園區採用綠色建築與生態設計，應用節能及可再生能源系統，推動「走塑」文化及全面廢物管理等，致力打造低碳賽事空間，例如主場館屋頂有逾一成面積鋪設太陽能光伏板，為場館持續供電和熱水，每年可減少約1,000噸碳排放，相當於種植約4.34萬棵樹。

海水製冷 省約30%能源

吳守堅指，體育園由規劃初期已全面融入可持續理念，並貫穿設計、建造及營運三個階段。以即將舉辦的七人欖球賽為例，場館以安全、有效、無礙體驗為原則，妥善處理降溫、通風、照明及廢物管理等細節，確保運動員能專注比賽，觀眾亦能全情投入。透過這些設計，觀眾在享受賽事的同時，自然而然地成為可持續行動的一部分。他提到，場館接駁啟德區域供冷系統，透過中央供冷站利用海水製冷，經地下管道把冷凍水輸送至整個園區，較傳統氣冷式空調系統節省約30%能源。場館供冷系統亦可按需要局部調節，為球員提供專屬的舒適度。主場館內5萬個座位均設有獨立出風口，毋須冷卻整個大型空間也能達到降溫，即使在香港最炎熱的月份，也能確保觀眾獲得更好的觀賽體驗。

園區亦積極推動「走塑」文化，吳守堅表示，園區內所有食物容器均採用具環保認證的可降解紙杯及紙盒，並配合木餐具、竹筷及竹漿紙餐巾；飲管及杯蓋則主要以甘蔗物料製成，並採取「應要才給」的安排，在不影響用餐體驗及衞生的前提下，盡量減少使用即棄膠。他提到，以前市民或覺得紙飲管易軟影響體驗，現在園區內使用的飲管質地較硬，使用便利。

為符合安全規定，園區在活動期間對觀眾攜帶水樽入場有所限制。吳守堅指，場館內設置多部飲水機，為訪客提供經過濾及紫外光消毒的飲用水，並配備可降解紙杯。園方會定期更換濾芯、清潔水缸及檢測水質，訪客可放心飲用。而在每場活動前，清潔承辦商亦會為飲水機進行全面清潔，避免微生物滋生及污染物積聚。

大型分解系統 年處理逾200噸廢物

同時，體育園亦引入了大型廢物分解系統，將園內產生的廚餘、紙杯及其他紙製容器即時轉化為堆肥，減少廢物棄置量及運輸和清洗容器所需的額外資源及碳排放。吳守堅表示，系統每年可處理超過200噸廢物，當中近85%的固體廢物會轉化為水蒸氣，即使在活動高峰期，亦可大幅緩解大型活動期間的廢物棄置量。換言之，於一連三天的七欖賽事中，觀眾所使用的紙盒、紙杯，最終會化作花圃的養分，形成資源循環的閉環。

為進一步實踐惜物減廢和資源循環，體育園在主要出入口設置分類回收站，並安排專責回收大使於觀眾進場及散場時推廣分類回收，即場回收有用的廢物及資源。活動期間，園區設有逾220個分類回收箱，以回收食物包裝和紙杯等，並由專責清潔及回收隊伍即時分揀，確保廢物可以高效處理。

此外，體育園的綜合數據庫透過多個智慧建築管理系統，即時整合溫度、二氧化碳濃度、人流分布及能源使用等數據，並按各區情況動態調整冷氣、通風及照明。園區同時亦提供多項智慧城市服務，包括WiFi熱點、室內定位系統、智能泊車及流動應用程式支援。

記者：蔡思宇

攝影：劉駿軒