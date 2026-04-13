日月星旅行社涉威脅內地團友購物遭釘牌 公司大門用紙皮封上 仍有着燈惟無人應門

旅遊業監管局今早（13日）宣布撤銷「日月星旅行社有限公司」牌照，指涉威逼內地旅行團旅客購物等。《星島頭條》記者下午上門查詢，發現其登記地址位於尖沙咀漢口中心的公司大門已用紙皮封實，無人應門。

公司內仍亮燈 惟記者按鐘無人應門

記者上樓後所見，公司玻璃正門已用紙皮和紙張完全封住，透過紙張縫隙可知內裡仍亮燈，惟記者按門鈴無人應答，撥打旅行社電話未有人接聽，入口位置則能聽見室內傳來電話鈴聲。此外，入口招牌已拆去，內裡燈管暴露在外，大門並未張貼任何告示作交代。

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涉威脅不消費的旅客須補回團費差額

旅監局今日表示，日月星旅行社於今年1月至3月期間，在接待有關內地入境旅行團時，未有採取一切合理步驟確保旅行團參與者不會受制於威逼購物；而涉事導遊曲華於2026年3月接待相關旅行團時，在前往購物點的車程途中發表不當言論為難旅客，並威脅不消費的旅客須補回團費差額等。

旅監局已撤銷涉事旅行代理商及導遊的相關牌照，並表示會繼續跟進及調查，不排除採取進一步紀律制裁或檢控行動。

記者：周育瑩

攝影：何君健