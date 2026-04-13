Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日月星旅行社涉威脅內地團友購物遭釘牌 公司大門用紙皮封上 仍有着燈惟無人應門

社會
更新時間：15:25 2026-04-13 HKT
發佈時間：15:25 2026-04-13 HKT

旅遊業監管局今早（13日）宣布撤銷「日月星旅行社有限公司」牌照，指涉威逼內地旅行團旅客購物等。《星島頭條》記者下午上門查詢，發現其登記地址位於尖沙咀漢口中心的公司大門已用紙皮封實，無人應門。

公司內仍亮燈 惟記者按鐘無人應門

記者上樓後所見，公司玻璃正門已用紙皮和紙張完全封住，透過紙張縫隙可知內裡仍亮燈，惟記者按門鈴無人應答，撥打旅行社電話未有人接聽，入口位置則能聽見室內傳來電話鈴聲。此外，入口招牌已拆去，內裡燈管暴露在外，大門並未張貼任何告示作交代。

相關新聞：旅監局撤銷「日月星旅行社」牌照 涉威逼內地團友購物、威脅不消費旅客須補回團費差額

涉威脅不消費的旅客須補回團費差額

旅監局今日表示，日月星旅行社於今年1月至3月期間，在接待有關內地入境旅行團時，未有採取一切合理步驟確保旅行團參與者不會受制於威逼購物；而涉事導遊曲華於2026年3月接待相關旅行團時，在前往購物點的車程途中發表不當言論為難旅客，並威脅不消費的旅客須補回團費差額等。

旅監局已撤銷涉事旅行代理商及導遊的相關牌照，並表示會繼續跟進及調查，不排除採取進一步紀律制裁或檢控行動。

記者：周育瑩

攝影：何君健

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
16小時前
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
60歲劉嘉玲現身北京容貌大變？一部位被指截然不同「就不自然」  突然變大「太顯眼了」
影視圈
1小時前
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉
投資理財
10小時前
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
清明回鄉拜山獲祖先庇佑？ 買六合彩電腦飛中三獎贏7萬元 幸運兒曬獎金爆幸運投注站地點｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮
獲派天恩邨公屋僅88呎！港女陷兩難 過來人曬圖教路點生存：曾喺床直接碌入廁所｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
05:40
星島申訴王 | 涉騙財騙色 受害者近半百 前度女友 聲討超級軟飯男
提防騙子
8小時前
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
人氣兩餸飯「權發」遭食環檢控 驚見晚市人龍不再？老闆娘慘呻「食物沒問題」 熟客1原因力撐...
飲食
4小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
23小時前
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
2026-04-12 15:40 HKT