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斯里蘭卡落地簽︱特區護照持有人先申請電子旅行授權 到埗可逗留最多30天

社會
更新時間：15:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-13 HKT

特區政府接獲斯里蘭卡民主社會主義共和國駐華大使館通知，香港特區護照持有人在前往斯里蘭卡前經網上申請電子旅行授權，可在抵達斯里蘭卡班達拉奈克國際機場時，獲得逗留期最長30天的入境簽證。

入境處：安排有助兩地加強旅遊、文化和經濟聯繫

入境處發言人稱，斯里蘭卡是「一帶一路」沿線國家。在「一帶一路」倡議下，此落地簽證安排為香港特區護照持有人帶來更大的便利，並有助兩地加強旅遊、文化和經濟方面的聯繫。

連同斯里蘭卡在內，現時共175個國家及地區給予香港特區護照持有人免簽證或落地簽證待遇。

詳情請瀏覽以下網頁：www.immd.gov.hk/hkt/service/travel_document/visa_free_access.html

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