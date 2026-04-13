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宏福苑聽證會︱一文盡覽消防到場、救援行動、何偉豪求救時間線 指揮官：火勢蔓延之快「從未遇過」

社會
更新時間：13:55 2026-04-13 HKT
發佈時間：13:55 2026-04-13 HKT

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（13日）舉行第11場聽證會，委員會將傳召4名消防處證人作供，包括消防處大埔消防局高級消防隊長許健安、消防處大埔消防局局長張樂恒、消防處分區副指揮官（新界東）林浩俊及時任消防處副消防總長（新界北）黃景文。 本文整理消防人員到達宏福苑起火現場及當日救援行動時間線，讓讀者一文睇清火勢蔓延細節。

大火於2025年11月26日下午發生，整合消防人員作供後，時間線如下：

【2:51pm】接獲首個求助電話、指宏昌閣外牆起火

【2:56pm】到達現場、由居民帶領到宏昌閣背面起火位置

  • 許健安：落車嗰吓聽唔到火警鐘、未能聯絡管理公司人員，指火勢蔓延得很快、迅速惡化、形容「我自己都未遇過」

【3:02pm】將火警升至三級

  • 許健安：宏昌閣前後門被掉落雜物堵塞、料大量人員尚未逃生，判斷現場人手資源不足以應付救援

【3:03pm】搜救隊陸續到達

  • 消防隊目（追授）何偉豪殉職經過：
  • 許健安下達指令，要求指派一隊煙帽隊進入宏昌閣搜救，而何偉豪是原定進入宏昌閣的隊員之一
  • 何偉豪原定前往宏昌閣，但中途因協助輪椅居民疏散而停下來與隊伍分開，最終誤進宏泰閣
  • 由於宏昌閣火勢猛烈及有雜物堵塞出入口，煙帽隊最終無法進入大廈
  • 事後發現何偉豪進入火場時，未有進入火場記錄
  • 相信何偉豪是當時唯一有進入火場救人的隊員
  • 何偉豪曾用對講機發出「Mayday」求救信號
  • 推斷他在31樓試圖打破窗戶逃生，但最終不幸從高處墮下

【3:19pm】大埔消防局局長張樂恒抵現場，接手總指揮權

  • 許健安：當時已收到何偉豪對講機的「Mayday」求助，向張樂恒報告現場情況後隨即著手安排拯救

【3:20pm】派出10隊搜救隊支援

  • 消防處處長指派區域指揮室一口氣派出10隊搜救隊，即約20架主要消防車及近100名人員。

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