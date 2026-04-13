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JPEX案｜32歲女子被控洗黑錢罪提堂 涉款逾4千萬元

社會
更新時間：11:16 2026-04-13 HKT
發佈時間：11:16 2026-04-13 HKT

虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今拘捕涉案80人，當中包括網紅林作及陳怡等。今再有涉案人士被落案起訴，32歲女子被控5項洗黑錢罪，涉款逾4000萬元，今於東區裁判法院首次提堂。女子暫時毋須答辯，控方申請押後，待本案與其他案件合併後一同轉介至區域法院審理。主任裁判官張志偉押後案件至6月18日再訊，另批准被告的保釋申請。被告獲准以30萬元保釋，條件包括不得離開香港、定期到警署報到，以及未經法庭批准不得開設任何銀行戶口等。

被告伍凱怡，報稱無業，被控5項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。控罪指，被告於2020年7月至2023年4月之間，首尾兩日包括在內，在香港知道或有合理理由相信財產，即在恒生銀行有限公司、東亞銀行有限公司、上海商業銀行有限公司、華僑銀行（香港）有限公司，和大新銀行有限公司的賬戶內，總共逾港幣4000萬元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

案件編號：ESCC906/2026
法庭記者：雷璟怡

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