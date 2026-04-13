中學女廁內偷窺拍攝兩女子 男學生聲稱男廁太髒改入女廁 認窺淫等罪判12個月感化令

18歲男中學生去年2月在沙田賽馬會體藝中學女廁偷窺兩名女學生如廁，東窗事發後辯稱「因為男廁好污糟」才進入女廁。男學生早前承認窺淫等兩罪，今早在沙田裁判法院接受判刑。辯方提及感化官報告內容正面，惟不建議社會服務令，認為判處感化令較合適。署理主任裁判官鄭紀航考慮被告年紀，接納報告內容判處被告12個月感化令。

被告葉皓，報稱中五學生，被控窺淫及非法拍攝或觀察私密部位兩罪。控罪指，被告於2025年2月28日在沙田賽馬會體藝中學某女洗手間暗中觀察或拍攝女子X，而身處該地方的人按理可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為，X亦處於對保存私隱有合理期望的情況；另於同日同地為了性目的或不誠實地從另一女子Y的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位，被告不理會自己的行為是否獲Y同意。

案情指，女事主X和Y均為中學生。X於案發當日下午1時許，進入涉案中學的洗手間，在使用廁格並離開之際，發現廁格板的下方，放置一部設有鏡頭的黑色手機。X隨即告知其他在場人士，並等候手機持有人離開廁格。其後Y使用廁格後，走到洗手盆洗手之際，X目睹該手機再出現在廁格板下方，鏡頭對準洗手盆及廁格範圍，並正在錄影模式，X隨即告知Y。被告隨後從廁格走出，遭在場人士截停，惟被告否認犯案，辯稱「因為男廁好污糟」才進入女廁。警方經調查後，未在手機內發現任何涉案照片或影片。

案件編號：STCC4428/2025

法庭記者：黃巧兒