行李箱驚險滾落港鐵扶手電梯 網民斥違規女乘客一錯再錯 事後處理手法險釀巨災｜Juicy叮

港鐵一直呼籲攜帶大型行李必須使用升降機，但一名女乘客卻無視規定，推著行李搭扶手電梯時發生意外，大篋在半路滾落，一仆一碌，險象環生。網民精明眼，力斥這名違規女乘客一錯再錯，事後的處理手法隨時釀成巨災。詳情見下圖及下文：

行李箱驚險滾落港鐵扶手電梯 網民斥違規女乘客一錯再錯 事後處理手法險釀巨災逐張睇↓↓↓↓

樓主：去搭𨋢啦

樓主昨天（12日）在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載短片發帖，留言指「有咁大件行李就去搭𨋢啦」。

從站內的顏色估計，現場有可能是紅磡站。片中見到涉事女乘客疑似在扶手電梯上未能穩固行李，導致行李箱失控滾下，直落電梯底，最終用腳把行李箱踢離電梯，情況驚險；而除了墮箱外，女子帶同的疑似快餐店外賣也散落電梯梯級上。

網民：無敵風火輪累人累物

見到這驚險瞬間，有網民生動地形容為「無敵風火輪」，並力斥片中的四眼女事主「累人累物」。

有人擔憂地表示，「一個行李箱跌落嚟大家一齊死」，有人則慶幸事發時「好彩無人在前面」、「如果下面有人，就俾佢累死啦」、「好在電梯下面無人，如果唔係企佢下面嘅人多得佢唔少」、「下面有人抱住個小朋友或者BB真係多Ｘ謝你。正Ｘ街」。有網民一再忠告「無能力就唔好搭電梯啦！好在前面無人咋，唔係俾佢害死」。

網民：最憎拉篋人掛住玩電話

有人接著乘機怒斥：「黐Ｘ線最Ｘ憎啲人拉篋又掛住玩電話！鑽石山（站）嗰條電梯啊幾鬼長，有時見到拉喼都要停一停，啲人成日掛住玩電話雙手離開，以為自己好Ｘ勁，一個行李箱跌落嚟大家一齊死」。

有網民分享自身經歷，指「好怕呢啲人，試過買餸車仔跌落嚟，跑都跑唔切，直接撞落腳，瘀晒」。

網民直斥四眼女乘客一錯再錯

電梯滾篋意外險情可大可小。有瞻前顧後的網民更加直斥片中的四眼女乘客一錯再錯，詳細分析：「跌已經無腦，落到底係咪先拖遠啲個喼，先再攞返件衫，後面如果有人，隨時仆」。

有正義的乘客還自爆「我昨天在元朗站見到有人推住成架送外賣的單車，想用電梯，我叫佢去用升降機，佢已經無拆轆，不能做埋啲危險動作」。

港鐵：地點為紅磡站內一扶手電梯

港鐵回覆《星島頭條》查詢時表示，港鐵亦留意到該網上片段，相信地點為紅磡站內一條扶手電梯。

港鐵希望藉今次機會呼籲乘客，為了自己及其他乘客的安全，攜帶大型物品時（例如行李箱、手推車或嬰兒車等）應使用升降機。

港鐵表示，會持續透過不同渠道，推廣安全使用扶手電梯的信息，共同營造安全和諧的車站環境。職員亦會多加留意，提醒乘客有關安排。

資料來源：Kitty Chau＠facebook車cam L（香港群組）

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