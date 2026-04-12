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港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥

社會
更新時間：21:50 2026-04-12 HKT
發佈時間：21:50 2026-04-12 HKT

網上今日（12日）流傳片段，約8名男女在東鐵綫羅湖站月台「多人混戰」，多名男士大打出手、起飛腳，更有兩男纏鬥進入「地面戰」，一人把對方壓頸、按在地上狂毆，情況極危險。

因眼神問題打鬥 警拘6人

警方回覆查詢時表示，事發在昨晚（11日）晚上約11時，警方接獲港鐵職員報案到場後，以「在公眾地方打鬥」拘捕6人。初步了解打鬥原因為「眼神問題」，各人互不相識，正保釋候查。警方指，其中3人送往北區醫院治理，目前已無大礙，案件交由邊界警區刑事調查隊第二隊跟進。

女伴勸交不果 地面戰壓頸極危險

片段一開頭，已聽到有男士大喊「我X你老母X」，至少8人參與打鬥。紅衣男子多次揮拳及起腳，追着黑衣斜孭袋男來打，途中更推倒黑色白短褲女子，各人隨身物品散落一地。有同行女伴見事態發展越趨嚴重，不停勸交，叫大家「唔好打」，並揮手示意職員前來協助。

另一邊廂，有兩名男子一開始便在混戰中倒地，隨即展開「地面戰」，短褲男一直壓制牛仔褲男，用手把對方的臉按在地上「一拳拳窩」，牛仔褲男嘗試揮拳還擊，惟無力掙脫繼續捱打，短褲男更「壓頸」控制對方，片中可見對方頭部「面色通紅」、面露痛楚。

圖片來源：網上片段截圖

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