國安教育日暨警民同樂日 警務處聯同千帆科技設NSmarties童心護港AI互動平台 小學生沉浸式學習「總體國家安全觀」

警務處今日（12日）在金鐘夏慤花園（提子公園）舉辦「全民國家安全教育日2026暨警民同樂日」。本地創科企業香港千帆科技有限公司與警務處合作，展出專為小學生設計的人工智能AI互動平台，協助學童認識國家安全資訊，吸引不少家庭排隊體驗，而昨日推出的是體驗版，收集用家意見後，計劃於新學年正式推出。有家長表示，國家安全對下一代非常重要，平台有助子女學習相關知識，保護自己。有學生表示，平台在書本以外，以有趣方式呈現國家安全各項領域，令知識更深刻地印在腦海。

結合創科元素 多元學習國安

同樂日有多項表演環節，包括警察樂隊少年團音樂表演、少年警訊劍擊示範、警犬表演、魔術表演等；亦設「NSpeed國安號」宣傳車及「護港號」小型展覽館，以生動方式展示國家安全資訊。

傳統展覽以外，今屆活動更結合創新科技元素。警務處與香港千帆科技有限公司合作建立的「NSmarties童心護港AI互動平台」，主要以小學生為目標對象，有別傳統的單向閱讀，系統配備生成故事書及短片功能，讓學童透過平台參與問答遊戲，在沉浸式的體驗中學習「總體國家安全觀」20個重點領域的知識。

鄧炳強周一鳴「聲音導航」

記者現場了解，平台更邀得保安局局長鄧炳強及警務處處長周一鳴「聲音導航」，吸引不少家庭排隊體驗。就讀中二的鄒同學表示，現時多地出現戰亂，國家安全能為人民帶來和平，自己亦立志長大後報效社會，故報名參與同樂日活動，「了解多些（國家安全法律）之後，至少不會違法、犯法」。他認為，平台的問答學習模式，讓學習國安知識更具趣味。

家長傅女士表示，本港過去經歷動盪，有感國家安全對下一代活在安全環境非常重要，故帶一對分別7歲及5歲的子女參與活動，「都有跟他們解釋之前香港發生的事，所以我們都要保護香港，維護國家安全」。她又認為，平台讓子女從中學到網絡安全、社會安全等知識，反思如何保護自己。

就讀中二的林同學表示，社會已步入人工智能生成時代，平台涵蓋20個國家安全領域知識，針對幼稚園至初小學生，有助他們更多了解國家安全的知識。於個人而言，她稱學習國家安全知識有利學業，「我們都需要了解，或者去探討一下 ，可能在學校也用得着。」

共創明Teen學員：能在書本以外認識國安

現場亦有「共創明『Teen』計劃」的中學生學員，在友師帶領下參與國安日活動。有學員認為，AI互動平台讓學生在書本以外認識國家安全，亦可讓年幼學生在高中「公民及社會發展科」前，提前接觸國家安全知識。

黎同學表示，活動讓未成年人士，更了解自身在國家安全的角色及責任。她說，對活動印象深刻，而自己作為中學生，可透過講座等活動，向後輩分享所學習到的國家安全知識。

羅同學表示，從攤位活動中學到資訊安全，認為知識有助應試。林同學認為，活動有助市民了解國家發展，加深對國家的歸屬感，很有意義。

記者：蕭博禧