Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國安教育日暨警民同樂日 千帆科技設NSmarties童心護港AI互動平台 小學生沉浸式學習「總體國家安全觀」

社會
更新時間：18:02 2026-04-12 HKT
發佈時間：18:02 2026-04-12 HKT

警務處今日（12日）在金鐘夏慤花園（提子公園）舉辦「全民國家安全教育日2026暨警民同樂日」。本地創科企業香港千帆科技有限公司，展出專為小學生設計的人工智能AI互動平台，協助學童認識國家安全資訊，吸引不少家庭客排隊體驗。有家長表示，國家安全對下一代非常重要，平台有助子女學習相關知識，保護自己。有學生表示，平台在書本以外，以有趣方式呈現國家安全各項領域，令知識更深刻地印在腦海。

結合創科元素 多元學習國安

同樂日有多項表演環節，包括警察樂隊少年團音樂表演、少年警訊劍擊示範、警犬表演、魔術表演等；亦設「NSpeed國安號」宣傳車及「護港號」小型展覽館，以生動方式展示國家安全資訊。

傳統展覽以外，今屆活動更結合創新科技元素。香港千帆科技有限公司展出的「NSmarties童心護港AI互動平台」，主要以小學生為目標對象，有別傳統的單向閱讀，系統配備生成故事書及短片功能，讓學童透過平台參與問答遊戲，在沉浸式的體驗中學習「總體國家安全觀」20個重點領域的知識。

鄧炳強周一鳴「聲音導航」

記者現場了解，平台更邀得保安局局長鄧炳強及警務處處長周一鳴「聲音導航」，吸引不少家庭客排隊體驗。就讀中二的鄒同學表示，現時多地出現戰亂，國家安全能為人民帶來和平，自己亦立志長大後報效社會，故報名參與同樂日活動，「了解多些（國家安全法律）之後，至少不會違法、犯法」。他認為，平台的問答學習模式，讓學習國安知識更具趣味。

家長傅女士表示，本港過去經歷動盪，有感國家安全對下一代活在安全環境非常重要，故帶一對分別7歲及5歲的子女參與活動，「都有跟他們解釋之前香港發生的事，所以我們都要保護香港，維護國家安全」。她又認為，平台讓子女從中學到網絡安全、社會安全等知識，反思如何保護自己。

就讀中二的林同學表示，社會已步入人工智能生成時代，平台涵蓋20個國家安全領域知識，針對幼稚園至初小學生，有助他們更多了解國家安全的知識。於個人而言，她稱學習國家安全知識有利學業，「我們都需要了解，或者去探討一下 ，可能在學校也用得着。」

共創明Teen學員：能在書本以外認識國安

現場亦有「共創明『Teen』計劃」的中學生學員，在友師帶領下參與國安日活動。有學員認為，AI互動平台讓學生在書本以外認識國家安全，亦可讓年幼學生在高中「公民及社會發展科」前，提前接觸國家安全知識。

黎同學表示，活動讓未成年人士，更了解自身在國家安全的角色及責任。她說，對活動印象深刻，而自己作為中學生，可透過講座等活動，向後輩分享所學習到的國家安全知識。

羅同學表示，從攤位活動中學到資訊安全，認為知識有助應試。林同學認為，活動有助市民了解國家發展，加深對國家的歸屬感，很有意義。

記者：蕭博禧

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
3小時前
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
影視圈
3小時前
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
影視圈
2026-04-11 19:00 HKT
DSE考生深夜困廁所 慈父人鎖大戰失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困｜Juicy叮
DSE考生深夜困廁所 慈父「人鎖大戰」失敗 絕望建議趴洗手盆瞓 最終憑一神器解困｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮
01:38
公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
3小時前
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美伊談判21小時破裂萬斯指準備離開 特朗普：中國若向伊運武將有「大問題」｜持續更新
即時國際
59分鐘前
「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃
「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃
影視圈
8小時前
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-11 15:47 HKT
公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？
公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？
生活百科
9小時前