童軍總會115周年 維園辦國安暨軍樂匯演嘉年華 陳國基：活潑生動方式推廣國安

今年為香港童軍成立115周年，適逢本月15日的「全民國家安全教育日」，香港童軍總會一連兩天於維多利亞公園硬地足球場舉辦「香港童軍115周年國家安全暨軍樂匯演嘉年華」，今午（12日）舉行典禮儀式及軍樂匯演。政務司司長陳國基出席活動時表示，政府自2022年底公布《青年發展藍圖》，勾畫青年工作整體方向，至今已落實超過160項具體行動，並額外推出逾百項新措施，期望能與時並進，全方位回應年輕人發展需要。

陳國基：展現港青愛國情懷舞台

陳國基致辭時表示，是次嘉年華既是慶祝童軍總會成立115周年的盛會，亦是一次展現香港青少年愛國情懷的舞台。童軍總會擁有超過4.8萬名青少年成員，同時是共創明Teen計劃重要策略夥伴之一；多年來凝聚青少年，促進他們成長成材，贏得社會各界認同和支持。

他提到，童軍總會一直透過多元化系統訓練，幫助青少年學會獨立、合作和承擔，近年更是重點推動國民教育活動，讓成員深入了解國家歷史、文化和發展，培養家國情懷，「這些工作與政府培育愛國愛港、具備世界視野、有抱負和正向思維新一代的青年發展願景是完全一致。」

他續稱，國家安全不只是邊防或軍事，亦都包括文化安全、網路安全、經濟安全等各方面，國家安全與每一個人的生活息息相關。是次活動用節奏鮮明的音樂匯演及多個活動攤位，以活潑生動的方式將國家安全的意識帶給青少年，做法值得欣賞，「希望總會繼續全力支援青少年發展，讓更多青少年在童軍大家庭中茁壯成長、團結互助、勇於擔當，肩負起攜手創造光輝未來的使命，為香港、為祖國奉獻自己的一份力量。」

黎偉生：五育並舉引領年輕一代心繫家國

香港童軍總會總監黎偉生表示，香港童軍走過115載歲月，一直秉持童軍精神，對國家盡責任，專注培育青少年，與香港同步成長。他感謝所有支持童軍運動的前輩、家長、各界持份者，亦特別感謝遠道而來的內地青少年朋友、本地各制服團隊，以及各宗教領袖的祝福，為童軍運動注入前行力量。

他亦指，童軍一向重視培育青少年的品格、服務精神與國際視野，亦深深明白，穩定安全的環境，是年輕人逐夢成長的重要根基。作為香港具百年歷史的青少年團體，總會一直配合特區政府的青年發展藍圖，以德、智、體、群、美五育並舉，引領年輕一代心繫家國、開拓眼界，努力成長為有擔當、有格局、身心健全的社會棟樑，這正是童軍一直以來的使命與堅持。

7位宗教領袖向「香港童軍115周年」送上祝福

典禮其後由陳國基頒發「香港童軍115周年特別貢獻二星金章」予總會執行委員會副主席殷巧兒及香港童軍貝登堡聯誼會會長蘇啟明，並由警務處處長周一鳴及入境處處長郭俊峯頒發「頒發香港童軍115周年特別貢獻一星金章」，中央駐港青年工作部副部長萬寧、中央駐港維護國家安全公署一局副局長謝志祥及懲教署助理署長何國文則頒發「香港童軍115周年特別貢獻金章」。

典禮亦進行宗教祝願環節，由7位宗教領袖分別為「香港及香港童軍115周年」送上祝福；另有軍樂匯演環節，由紀律部隊樂隊與香港童軍樂隊聯合演奏，香港警察樂隊、懲教署步操樂隊、入境事務處樂隊、海關樂隊、香港童軍樂隊則分別進行獨立演奏。

出席嘉賓包括政務司司長陳國基，香港童軍總會總監黎偉生、執行委員會主席葉永成，中聯辦青年工作部副部長萬寧，國安公署聯絡局副局長謝志祥，警務處處長周一鳴，入境處處長郭俊峯，民政及青年事務局青年專員陳瑞緯，以及懲教署助理署長（人力資源）何國文。

記者：何姵妤

攝影：蘇正謙