麥當勞促成劉德華X姜濤世紀合作 二人重拍經典復刻版MV 慶祝麥當勞叔叔之家成立30周年

「飛，我伴你飛；家，我為你起。」這幾句歌詞深入民心，來自劉德華主唱的經典慈善歌曲《沒有翅膀的天使》，從2007年問世之後，陪伴無數港人走過高低起伏的日子。為了慶祝香港麥當勞叔叔之家成立30周年，香港麥當勞破天荒聯乘首唱者劉德華和重唱者姜濤，攜手再一次推出經典的復刻版MV。事隔近20年，熟悉的旋律再度響起，「沒有翅膀的天使」因愛重生，兩代偶像以動人歌聲，跨代延續麥當勞不曾褪色的溫暖承諾——為病童家庭持續送上最堅實的陪伴。

跨代偶像為病童家庭送陪伴

作為「香港麥當勞叔叔之家星級監護人」，劉德華多年來一直以行動支持病童家庭。他親自填詞主唱《沒有翅膀的天使》，以溫柔的歌聲為許多病童家庭尋醫路上獻上一盞暖燈，照亮他們的内心。適逢麥當勞叔叔之家成立30周年，麥當勞促成劉德華及「香港麥當勞叔叔之家慈善大使」姜濤世紀合作，透過全新編曲與MV敘事，將「高低也與你一起」的感動重現眼前，讓努力對抗病魔的小朋友及其家人得到慰藉。

劉德華：為歌曲賦予更深層意義

MV中，姜濤細膩地復刻劉德華當年演繹《沒有翅膀的天使》時的每一幕神韻，從眼神、動作到過鏡效果，皆精準致敬經典瞬間。其後劉德華驚喜現身，與姜濤、5位來自麥當勞叔叔之家的康復病童及一眾小演員，在草地上牽手嬉戲、相視而笑。畫面捨去華麗特效，回歸率真的笑臉與擁抱，溫暖人心。

劉德華坦言：「今次有機會與姜濤及一班來自麥當勞叔叔之家的小朋友重新拍攝呢個經典復刻版MV，都為呢首歌賦予一個更深層的意義」，寄望大眾能「好似歌詞『高低也與你一起』一樣，繼續支持病童同佢哋嘅家人」。他更特意在復刻版MV尾聲中改編歌詞，融入生日歌，為麥當勞叔叔之家踏入30周年送上祝福。

連續4年擔任慈善大使的姜濤說：「我好多謝麥當勞今次畀呢個機會我，令我有機會與劉德華先生同場拍攝，我仲好榮幸可以重演佢嘅角色，希望今年可以畀到驚喜大家，同我哋一直繼續分享愛心，為社會注入正能量。」

劉德華早於2007年已曾探訪香港麥當勞叔叔之家。

食指定套餐 助捐款基金

30年來，麥當勞透過不同市場推廣及慈善活動，已為香港麥當勞叔叔之家慈善基金籌得逾1.1億港元，為病童家庭提供「家以外的家」。此次跨世代合作，以劉德華不變的善心，與姜濤的青春能量，交織成動人樂章，見證麥當勞多年來「伴你飛」的初心不變，讓愛與希望代代相傳。即日起，公眾可於香港麥當勞各官方社交平台觀看《沒有翅膀的天使》經典復刻版MV。

植根香港逾半世紀，麥當勞多年來匯集各界巨星藝人推動公益，與劉德華的緣分尤為深厚。除了2007年為麥當勞叔叔之家創作《沒有翅膀的天使》，劉德華亦曾親身探訪病童家庭，並設計麥當勞叔叔之家明星版熊BearBear作義賣籌款，以實際行動支持病童家庭。

此外，配合麥當勞叔叔之家成立30周年，麥當勞同步展開年度Big Mac Big Heart捐款活動，再度夥拍連續4年擔任慈善大使的姜濤推動善舉。即日起至活動期間，顧客凡以優惠價36元購買巨無霸或脆雞巨無霸套餐，麥當勞即捐出1元予「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」。無論透過餐廳櫃、自助點餐機、麥當勞App或第三方外送平台訂購，均可參與，與香港人一同麥麥關懷社區。

麥當勞再度聯乘姜濤舉辦Big Mac Big Heart活動獻愛心。

麥當勞多年「麥麥支持」 微電影音樂會守護重病兒童

香港麥當勞多年來「麥麥支持」香港麥當勞叔叔之家，除了找來巨星唱主題曲外，多年來還推出不同活動「應援」及捐款，讓重病兒童與家人在漫長且艱辛的抗病路上不再孤單。例如曾於2023年推出取材自真實個案的微電影《在一起才是家》；而去年麥當勞50周年慈善音樂會，更集結陳奕迅、謝霆鋒、容祖兒、張敬軒及MIRROR等巨星，凝聚社會愛心。

麥當勞曾推出微電影《在一起 才是家》，取材自香港麥當勞叔叔之家真實個案。