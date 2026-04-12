控煙｜湯修齊指重點向建築界推廣戒煙 以抽獎等獎勵形式作鼓勵

由4月30日起，在公眾地方管有指明另類吸煙產品，包括電子煙煙彈、煙油、加熱煙支及草本煙，即使隨身攜帶而未有吸食或使用，均屬違法。吸煙與健康委員會主席湯修齊及港大公共衛生學院教授陳肇始今早（12日）在電台節目指，鼓勵戒煙仍然是工作重點，期望早日實現「無煙香港」的願景。

湯修齊指，委員會早前委託大學進行的研究發現，電子煙含有超過1000種傳統香煙沒有的有害化學物質，會引致癌症及呼吸道疾病。他認為所謂電子煙「害處較少」的說法是「絕對的誤導」，並憂慮有年輕人利用電子煙吸食毒品。

「禁彈不禁槍」邏輯矛盾

他以「禁彈不禁槍」為喻，指出現行法例只禁止了電子煙的煙彈，卻未禁止吸食裝置本身，邏輯上存在矛盾。委員會將繼續倡議全面禁止管有電子煙機，進一步規管吸食裝置。他重申，委員會將繼續促請政府檢討並增加煙草稅，使其佔比由現時約63%提升至世界衞生組織建議的75%水平。長遠而言，他期望政府能盡快落實「無煙世代」政策。

關注薄荷煙及地盤工人吸煙問題

陳肇始指出，本港吸煙率已從10.2%降至8.5%，意味着成功讓超過10萬名煙民降低患上嚴重疾病的風險，同時保護了至少10萬個家庭的健康幸福。但她認為仍需進一步落實控煙政策，防止年輕人因另類煙草產品而成為新煙民，否則過往的控煙成果將付諸東流。她特別關注薄荷味傳統香煙，指有味煙草產品會吸引女性及年輕人吸煙，建議盡快禁止。

此外，陳肇始關注建築地盤工人的吸煙情況，指他們工作辛勞加上吸煙習慣，數據顯示工人非因職業意外的死亡人數較高。她透露，早前已推出兩次「築健無煙」先導計劃，在建築公司的配合下，於地盤向工人講解吸煙禍害，並轉介個案參與戒煙計劃，合共約80人參加。陳肇始稱，只要政府加大力度推行政策，各界齊心協力投入更多資源，加上市民對健康城市的期盼，香港定能持續向「無煙」目標邁進。

湯修齊表示，吸煙與健康委員會的「戒煙大贏家」活動今年將重點吸納建築界人士，以獎勵方式鼓勵戒煙，例如若成功戒煙可參加抽獎等。同時，委員會將與建造業議會（CIC）合作，利用其每年近500場的「飯盒會」，派遣專家及博愛醫院等機構的中西醫團隊到地盤，即場提供戒煙資訊與跟進服務，幫助他們戒煙。

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