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天文台｜日間炎熱 短暫時間有陽光 最高氣溫約29度

社會
更新時間：07:10 2026-04-12 HKT
發佈時間：07:10 2026-04-12 HKT

一股偏南氣流正影響廣東沿岸。

本港地區今日天氣預測，短暫時間有陽光。日間炎熱，最高氣溫約29度。吹和緩南風，初時高地風勢清勁。

展望未來數日部分時間有陽光，日間炎熱。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區日間炎熱，而高空反氣旋會在未來一兩日為南海北部及華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。預料高空反氣旋會在本週中期減弱。受低壓槽影響，本週後期華南有幾陣驟雨。

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