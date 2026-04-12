天文台︱周二及周三天氣炎熱 市區日間達30°C 新界兩區高見32°C 4.16起連落6日雨
更新時間：18:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-12 HKT
天文台今日（12日）表示，一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區日間炎熱。高空反氣旋亦會在未來一兩日覆蓋南海北部及華南沿岸，該區天色大致良好。天文台預料高空反氣旋會在本周中期減弱，而低壓槽會在本周後期為華南帶來幾陣驟雨。
周二及周三 上水及打鼓嶺料高見32度
根據天文台九天天氣預測，周二及周三（14及15日）部分時間有陽光。日間炎熱，市區最高氣溫達30度；上水及打鼓嶺更料高見32度。不過，周四（16日）開始將會有驟雨，預計「下雨天」維持至下周二（21日）。
接近周末有幾陣驟雨
本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，明早最低氣溫約26度，日間部分時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度。吹和緩南風，初時高地風勢清勁。
展望隨後兩三日部分時間有陽光，日間炎熱。接近周末有幾陣驟雨。
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