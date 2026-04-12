油價急升｜運物局：已約見航空公司了解營運情況 要求減低對乘客及機場運作影響

中東局勢持續緊張，帶動航空燃油價格維持高位。國泰航空宣布，將於下月16日至6月30日期間，取消約2%的客運航班。

運輸及物流局表示，因應中東局勢對全球航空業的影響，局方一直與本地航空公司保持緊密溝通，了解業界營運情況，並已約見相關航空公司，強調維持香港國際機場競爭力的重要性，以及提醒業界須履行其關鍵角色及社會責任。局方亦要求航空公司在調整航班時，盡量減低對乘客及機場運作的影響。

國泰航空宣布，將於下月16日至6月30日期間，取消約2%的客運航班。資料圖片

運物局稱，香港的航班審批流程高效透明，能迅速應對臨時航線的調整需求，使香港國際機場成為處理臨時貨運需求的樞紐。局方正積極與不同航空公司聯繫，鼓勵他們臨時調配額外客貨運運力，以連接香港國際機場與目前因中東空域關閉以致服務不足的航點。

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運物局指，政府會繼續監察情況，並與業界保持聯繫，按需要制定合適的措施應對。