瑪嘉烈醫院內科及老人科實習醫生涉洩病人私隱 醫管局 : 已暫停職務 明起暫時休假

繼ViuTV選秀節目《全民造星III》參賽者、被稱「靚仔醫生」的蘇浚祈近日捲入社交平台洩露病人私隱風波，最終被醫管局終止合約後，再有實習醫生因在社交媒體洩露病人私隱而出事。醫管局發言人今日( 11日 )表示，醫管局要求所有員工嚴守專業守則，保持誠信，並恪守保障病人權益與私隱的宗旨，絕不容許員工以任何形式洩露病人私隱。對於懷疑有員工罔顧病人私隱，醫管局深表遺憾。

醫管局已與該實習醫生所屬大學商討 暫停涉事實習醫生職務

瑪嘉烈醫院在4月10日收到公眾投訴後，已即時檢視事件並展開調查，涉事員工為瑪嘉烈醫院內科及老人科部門的實習醫生，醫管局已與該實習醫生所屬大學商討處理，目前會暫停有關職務，明天起暫時休假。

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瑪嘉烈醫院一向有為員工及實習醫生提供有關保障病人私隱的培訓。醫學生及實習醫生在使用臨床醫療資訊管理系統 （CMS）前亦需要完成有關病人私隱的培訓及簽署保密協議。



如在調查後發現有員工違反規定，醫管局務必聯同有關大學醫學院嚴肅跟進，並根據既定人事程序處理，有需要時將個案呈報醫務委員會，以彰顯對病人私隱重視。



該局表示關切醫護人員使用社交媒體，要時刻以專業精神為念，更應以病人利益為大前提，持守保護病人私隱的責任。醫管局將與大學醫學院合作，加強教育醫科生於使用社交媒體時，必須尊重及保障病人私隱。