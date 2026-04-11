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交稅︱2024/25年度4.3萬張稅單未繳涉款28億 上年度遭徵10%附加費稅單升至3.4萬張

社會
更新時間：21:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：21:00 2026-04-11 HKT

立法會下周一起舉行特別財委會，審議年度開支預算。稅務局提供數字顯示，截至今年2月底，2024/25財政年度應繳未繳的稅單有4.3萬張，涉款28億元，較2023/24年度的2.5萬張、涉款約22億元多；另外，過去3個財政年度，逾期6個月未繳費的稅單數字亦逐年增加。

過去三個財政年度遭徵收10%附加費稅單數量明顯增加

目前納稅人如欠交稅款，稅局會發出附加費通知書，根據稅局回覆特別財委會的數字，遭徵收5%附加費的稅單，過去三個年度分別有20.96萬、22.67萬、22.04萬張，所涉稅款分別為78.3億元、87.9億元、78.9億元。

遭徵收10%附加費（逾期6個月以上）的稅單數量，過去三個財政年度明顯增加。資料圖片
遭徵收10%附加費（逾期6個月以上）的稅單數量，過去三個財政年度明顯增加。資料圖片

遭徵收10%附加費（逾期6個月以上）的稅單數量，過去三個財政年度明顯增加，2023/24年度共有1.92萬張，2024/25年度增52%，達2.92萬張，上年度（截至2月底），更進一步上升至3.43萬張，所涉稅款分別為15.7億元、22.5億元和25.5億元。

稅局表示，近年逃稅、避稅個案無明顯上升趨勢。過去三個財年，稅局完成審核的個案總數分別為1,802宗、1,803宗和1,707宗（截至2月底），需補繳稅款及罰款合計33.04億元、28.11億元和26.51億元。

 

 

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