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九龍城潑水節｜天雨無損好心情 市民濕身狂歡 小朋友興奮大叫：年年都想嚟！

社會
更新時間：19:36 2026-04-11 HKT
發佈時間：19:36 2026-04-11 HKT

「龍城美食潑水泰繽紛2026」今日（11日）起連續兩日在九龍城賈炳達道公園舉行，設有電音潑水體驗、泰國特色市集、美食、泰拳賽。《星島頭條》記者前往賈炳達道公園察看，雖然抵達時下起毛毛細雨，但未有影響市民遊玩的心情，現場氣氛熱烈。小朋友玩得非常盡興，亦有家長消費數百元購買特色小食，有參展商戶指希望活動能帶動經濟。

小朋友: 「年年都想嚟」

林先生一家三口和朋友特意在網上預約體驗潑水活動。他指，「以前都只係喺電視上面睇到」，又因天氣炎熱而錯過，而今年天氣涼爽，機會難得，特意帶同兒子前來「玩水」。他讚賞活動場地寬敞、容納人數恰到好處，稱讚主辦方在管理上「有下功夫」，小朋友亦玩得十分開心。林生6歲兒子更直呼「年年都想嚟」。

市民黃太表示，首次前來參加潑水節，因女兒剛滿3歲符合參加潑水體驗的要求，早前已體驗過潑水活動及觀賞泰式表演，形容女兒「玩好好開心！」，黃太稱「見到佢（女兒）玩得開心，我哋都好開心」。黃太的女兒被問到「明年仲想唔想嚟玩？」時，即大聲回答「Yes！」。另一名3歲的陳小朋友亦興奮表示「玩咗好多輪」。

黃太一行人亦有遊覽潑水節旁的泰國特色市集，共消費約四、五百元購買椰青、泰式奶茶等小食。她認為，雖然有「落少少雨」，但反而令天氣更舒服，無損一行人遊玩的心情，並表示將來會考慮參加本地活動，「如果有小朋友活動，我哋都會參與」，亦會增加消費。

首次參加商戶盼帶動經濟

今年潑水節活動亦吸引商戶首次參加。在旺角經營泰式餐廳的Anna表示，首次參展不敢準備太多貨品，只帶約一百盒甜品，雖未知「今次可以做到幾多生意」，但對銷情感到樂觀，希望今次活動能有助推動經濟。她續指，由於場地設安全限制，未能使用炸爐，故主要售賣椰汁膏、串燒、木瓜沙律及泰式香腸等小食。

江旻憓被粉絲包圍合照

潑水節亦吸引部分主禮嘉賓留下消費，包括民政事務總署署長杜潔麗及旅遊界立法會議員江旻憓，江旻憓更被一眾粉絲包圍合照。

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多圖．九龍城潑水節｜今起一連兩日舉行 麥美娟：活動首度聯乘深度遊 盼促經濟與文化共融

「龍城美食潑水泰繽紛2026」今年特意新增「消費優惠雙重賞」活動，市民和旅客只需於指定商戶單筆消費滿200元，即可獲贈10元現金券；更聯乘「龍城深度遊」於下月11及12日市集內舉行「線上導覽，線下集章」活動，市民和旅客完成指定購物和打卡任務便可獲得蓋章，儲齊四個印章便可換領《九龍城寨之圍城》電影精美紀念品乙份。

記者：李健威

攝影：陳浩元 

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