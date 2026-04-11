Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

多圖．九龍城潑水節｜今起一連兩日舉行 麥美娟：活動首度聯乘深度遊 盼促經濟與文化共融

社會
更新時間：18:12 2026-04-11 HKT
發佈時間：18:12 2026-04-11 HKT

「龍城美食潑水泰繽紛2026」今日（11日）起連續兩日在九龍城賈炳達道公園舉行。民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，今年九龍城區的潑水節活動，將首次聯乘「龍城深度遊」旅遊項目，期望在帶動地區經濟的同時，深化多元文化交流。她續指去年的活動反應熱烈，吸引超過8萬人次參與，充分體現社區和諧共融的精神。

活動廣受歡迎  吸引逾8萬人次參與

麥美娟指出，九龍城素有「小泰國」、「小曼谷」之稱，潑水節活動舉辦多年。去年的「龍城美食潑水泰繽紛」廣受歡迎，吸引超過8萬人次參與，活動在深化多元文化交流外，亦帶動周邊食肆及商店的消費，成功促進地區經濟。

她續指，在泰國傳統中，潑水節寓意以清水洗去過去一年的不順，並互相灑水祝福，而「泰繽紛」活動亦承載了對社區的美好祝願，期望市民能繼續團結一致，支持多元種族共融，攜手建設一個充滿活力、愛心與和諧的社會。

今年新增泰拳表演及特色市集

麥美娟指，今年活動除潑水體驗外，更會邀請泰國團隊呈獻歌舞表演及泰拳邀請賽。現場亦設有泰國特色市集，讓市民品嚐地道美食、購物及享受傳統泰式按摩。主辦單位同時會設置具泰國風情的「打卡位」，並提供泰服體驗，讓參與者能打卡留念。

麥美娟更指，活動今年更首次聯乘「龍城深度遊」旅遊項目，推出於指定墟市換領紀念品的計劃。她鼓勵市民在市集「食、買、玩」之餘，亦可到訪「龍城深度遊」的旅遊資訊站，沿專題網頁建議的路線，展開龍城探索之旅，體驗九龍城區新舊交織、文化共融的獨特魅力。

記者：李健威

攝影 :  陳浩元 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
05:31
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
申訴熱話
10小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
12小時前
張敬軒擔任保安局導師引導迷途青年 稱年少無知 為過往言論及作品致歉
01:31
張敬軒擔任保安局導師引導迷途青年 稱年少無知 為過往言論及作品致歉
社會
6小時前
張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 與新功能有關
張敬軒IG追蹤名單大清洗 突unfollow王菀之容祖兒陳卓賢等多年好友 與新功能有關
影視圈
1小時前
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
飲食
23小時前
溫柳媚罕談47年前車禍展開地獄人生 曾為醫藥費窮途末路破產 昔日轟舊愛何守信爛滾
溫柳媚罕談47年前車禍展開地獄人生 曾為醫藥費窮途末路破產 昔日轟舊愛何守信爛滾
影視圈
9小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
大叔港鐵青衣站每朝找獵物 疑扮拍卡跟人尾入閘逃票 乘客睇唔過眼拍片直擊｜Juicy叮
大叔港鐵青衣站每朝找獵物 疑扮拍卡跟人尾入閘逃票 乘客睇唔過眼拍片直擊｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體
喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體
趣聞熱話
3小時前
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
2026-04-10 17:00 HKT