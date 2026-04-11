多圖．九龍城潑水節｜今起一連兩日舉行 麥美娟：活動首度聯乘深度遊 盼促經濟與文化共融

「龍城美食潑水泰繽紛2026」今日（11日）起連續兩日在九龍城賈炳達道公園舉行。民政及青年事務局局長麥美娟致辭時表示，今年九龍城區的潑水節活動，將首次聯乘「龍城深度遊」旅遊項目，期望在帶動地區經濟的同時，深化多元文化交流。她續指去年的活動反應熱烈，吸引超過8萬人次參與，充分體現社區和諧共融的精神。

活動廣受歡迎 吸引逾8萬人次參與

麥美娟指出，九龍城素有「小泰國」、「小曼谷」之稱，潑水節活動舉辦多年。去年的「龍城美食潑水泰繽紛」廣受歡迎，吸引超過8萬人次參與，活動在深化多元文化交流外，亦帶動周邊食肆及商店的消費，成功促進地區經濟。

她續指，在泰國傳統中，潑水節寓意以清水洗去過去一年的不順，並互相灑水祝福，而「泰繽紛」活動亦承載了對社區的美好祝願，期望市民能繼續團結一致，支持多元種族共融，攜手建設一個充滿活力、愛心與和諧的社會。

今年新增泰拳表演及特色市集

麥美娟指，今年活動除潑水體驗外，更會邀請泰國團隊呈獻歌舞表演及泰拳邀請賽。現場亦設有泰國特色市集，讓市民品嚐地道美食、購物及享受傳統泰式按摩。主辦單位同時會設置具泰國風情的「打卡位」，並提供泰服體驗，讓參與者能打卡留念。

麥美娟更指，活動今年更首次聯乘「龍城深度遊」旅遊項目，推出於指定墟市換領紀念品的計劃。她鼓勵市民在市集「食、買、玩」之餘，亦可到訪「龍城深度遊」的旅遊資訊站，沿專題網頁建議的路線，展開龍城探索之旅，體驗九龍城區新舊交織、文化共融的獨特魅力。

記者：李健威

攝影 : 陳浩元