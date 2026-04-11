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五一黃金周︱梁熙：料約100萬旅客、800旅團訪港 酒店房價有望錄雙位數增長

社會
更新時間：17:38 2026-04-11 HKT
發佈時間：17:38 2026-04-11 HKT

「五一黃金周」是內地出遊高峰，香港餐旅業協會主席梁熙表示，預計今年「五一黃金周」將有約100萬旅客訪港，約有800個旅行團。他認為，面對目前國際形勢，香港安全又穩定，對旅客來說是旅遊的好選擇。

相信五一黃金周最終房價增長可達至雙位數

梁熙向記者表示，以公司旗下的酒店為例，目前入住率及房價已較2025年分別增長5%及8%。他相信最終房價增長可以達至雙位數，希望在人流帶動下，餐飲及零售數字都能夠有所上升。

此外，今屆世界盃由美國、加拿大、墨西哥主辦，梁熙表示，因時差關係，賽事多於深夜至清晨舉行，加上正值考試季節。梁熙相信較多球迷為免影響家人作息，需要外出觀看球賽，酒店正研究推出配合相關入住及退房時間的住房安排及優惠。

梁熙又提到，以往酒店在重點賽事期間都會舉辦活動讓球迷一同欣賞賽事，今年亦會如是，同時會配合主辦國提供主題特色小食，增添氣氛。

記者：黃子龍

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