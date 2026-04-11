油價急升｜國泰及快運分別取消下月中至6月底2%及6%航班

國泰宣布，為紓緩燃油價格帶來負面影響，國泰航空將整合下月16日至6月30日期間營運的客運航班，取消佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班，所有受影響顧客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班；此外，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班亦因應中東最新局勢，續取消至2026年6月30日。

而香港快運亦將於下月11日至6月30日期間作出航班整合，取消約6%的客運航班，將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。 所有受影響顧客將下周一（13日）或之前獲通知其新航班的安排。

香港快運亦將於下月11日至6月30日期間作出航班整合，取消約6%的客運航班。資料圖片

削減運力是迫不得已的最後選擇

國泰指，中東局勢持續緊張，自3月以來，航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水平，至 2026年4月3日當周，全球航空燃油平均價格為每桶209美元，較2026年2月27日當周的每桶99.40美元大幅增加。

在過去一個月以來，國泰已盡力採取合適的方案，包括調整燃油附加費等，惟仍未足以緩解燃油價格上升的衝擊，並表示決定經過慎重考慮，並已盡力將對顧客的影響降至最低，就此為顧客帶來的不便衷心致歉。

