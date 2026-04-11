國家安全教育日︱懲教署辦開放日 張國鈞 : 冀將國安意識植根年輕一代心中

為響應4月15日第11個「全民國家安全教育日」，懲教署今日（11日）在香港懲教博物館及社區教育體驗館舉行開放日，旨在提高市民的國家安全意識，讓市民了解懲教署在維護國家安全的工作及成果。律政司副司長張國鈞亦有到場參觀，他期望透過生動的教育活動，讓參加者體會懲教工作透過羈管、更生及預防罪案，在維護法治、防範社會風險、守護國家安全方面擔當的重要角色，繼而將國家安全意識植根於更多年輕一代心中。

冀將國家安全意識植根於更多年輕一代心中

張國鈞在懲教署署長黃國興及多位懲教人員的陪同下，先後參觀了多個展覽室，期間有香港懲教博物館人員作專業導賞，展示有關刑罰及監獄、自製武器及違禁品、懲教與國家安全等方面主題的資訊。另外，他又與參與活動的一眾學生及懲教先鋒領袖體驗攤位遊戲及參觀「徵心製造」慈善檔攤，購買印有「張辦」二字的掛飾，收益在扣除必要開支後，將全數捐贈予不同的本地註冊慈善機構，為在囚人士提供一個回饋社會的機會。

另外，懲教署為將國家安全信息傳遞給社區內的年輕人，即日起推出「國安特別版更生速遞」宣傳車。宣傳車將到訪全港各區的中小學，透過四款以國家安全為主題的互動遊戲，當中包括模擬情境及體感遊戲，讓國家安全意識深植社區及校園，並培養年輕人維護國家安全的自覺性。

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為繼續提高在囚人士的國家安全意識，懲教署亦會將宣傳車的部分內容轉化成虛擬實境遊戲，讓在囚人士於院所內亦能透過沉浸式三維虛擬場景，學習正確國家安全知識，以建立國家觀念及加強國民身份認同。

懲教署作為刑事司法體系的最後一環，會一如既往竭力維持監獄穩定，致力維護國家安全，並通過推行不同的更生及社區教育活動，推廣國家安全教育。