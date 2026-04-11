啟德體育園榮獲「環保建築大獎2025」大獎 4.17至4.19迎接香港國際七人欖球賽

啟德體育園作為香港全新的體育及娛樂盛事地標，最近榮獲「環保建築大獎2025」新建建築類別（已落成項目—公用）大獎，表彰體育園在可持續建築設計及營運方面的卓越表現和領先地位。體育園在榮獲綠色建築殊榮之際，正積極迎接4月17至19日舉行的香港國際七人欖球賽。

屆時，園區將匯聚數以萬計的熱情球迷及世界級運動員，進一步彰顯其作為世界級場館的地位，在締造難忘體育盛事體驗的同時，樹立本港大型場館可持續發展的新標杆。

評審團高度評價啟德體育園以全方位策略推動可持續發展，涵蓋低碳園區設計、高效節能系統，以及循環廢物與水資源管理等，充分展示大型國際盛事如何在實踐環保理念的同時，兼顧球員、表演者及觀眾的舒適體驗與現場熾熱氣氛。

集功能性、舒適暢通的園區規劃

啟德體育園鼓勵綠色出行，透過暢通易達、步行友善的園區設計，無縫連接周邊社區，以及港鐵啟德站和宋皇臺站，方便訪客使用公共交通工具或步行往來園區。

啟德主場館內，可持續設計元素進一步提升運動員表現及觀賞體驗︰

球場供冷及座位獨立空調系統，可按需要局部調節空間溫度，以提升能源效益，並為球員及觀眾提供專屬的舒適體驗。

使用啟德區域供冷系統所供應的冷凍水作空調之用，能大幅減少碳排放量。

可開合式天幕及偌大而透光的南看台設計，讓場館可靈活應對不同天氣狀況，並配合各類活動形式及觀眾人數，同時保持良好通風、開闊視野及觀眾舒適度。

善用自然採光，配合可靈活調節的燈光系統，以及優質的室內空氣質素，進一步提升場館的視覺效果及現場氣氛。

此外，園區規劃大面積公共空間及綠化園景，為社區提供珍貴的「呼吸空間」與視覺舒緩，有效改善微氣候並減低城市熱島效應；至於「七欖球迷村」等戶外空間，則善用自然氣流，引入天然微風，讓球迷即使身處戶外，亦能在自然氛圍中享受清涼而舒適的體驗。

智慧綠色管理推動「走塑」文化

園區廣泛應用統一標準的廢物管理系統，方便訪客識別及使用。場館設有清楚標示的廚餘、可回收物及一般垃圾分類回收箱。大型活動期間，園方安排專責回收大使，向入場人士推廣環保知識，有效提升廢物分類及回收表現。

除了節能系統和硬件設施外，體育園亦積極推動「走塑」，將其融入日常營運及活動體驗之中。所有食品容器均採用可降解的紙質材料，避免使用一次性塑膠產品；場館內設多部飲水機，為訪客提供經過濾及紫外光消毒的飲用水，確保安全、安心。體育園亦引入大型微生物技術分解系統，可將活動期間所收集的廚餘及紙製廢物轉化為堆肥如種植肥料，透過循環再用顯著減低廢物棄置量。

在香港國際七人欖球賽期間，該系統將全天候運作，每天可處理約600公斤廢物，透過加熱、攪拌、除味及消毒等程序，最終轉化為約100公斤含豐富養分的堆肥，並將約85%固體廢物轉化為水蒸氣，即使在活動高峰期，亦可大幅緩解大型活動期間的廢物棄置量。

智慧營運締造無縫體驗

為確保活動順利舉行，體育園運用綜合數據平台，整合多個智慧建築管理系統的資訊，實時監測場內的溫度、二氧化碳濃度、人流分布及能源使用等情況。於香港國際七人欖球賽舉行期間，系統將實時監察觀眾席、通道及公共空間的人流變化及活動情況，並按照實際需要即時調節場內的空調、通風及照明等配置，即使在人流密集、氣氛高漲的環境下，球迷仍可盡情享受清涼舒適及順暢的觀賽體驗。

香港國際七人欖球賽即將再度燃點全城熱情，啟德體育園亦已準備就緒，在這個備受矚目的年度盛事舞台上，展現綠色體育場館與世界級體育賽事的完美融合，在球迷澎湃歡呼聲中，綻放盛事之都的魅力。

