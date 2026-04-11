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天氣｜天文台料下周連續3日最高氣溫30°C 4.16起連落5日雨

社會
更新時間：13:02 2026-04-11 HKT
發佈時間：13:02 2026-04-11 HKT

天文台預料一股偏南氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區日間炎熱，而高空反氣旋會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。根據天文台9天天氣預報，下周二(14日)起，連續三日的最高氣溫都達30度，濕度亦達90%，隨後在周四(16日)至20日，則有一兩陣驟雨。

天文台預料下周天氣普遍晴朗，下周一(13日)氣溫介乎26至29度，部分時間有陽光，日間炎熱。周二(14日)及周三(15日)，氣溫同樣介26至30度，吹南風3級，部分時間有陽光。日間炎熱。周四(16日)最高氣溫同樣達30度，最低氣溫稍為回落至25度，大致多雲。日間部分時間有陽光及炎熱。稍後有一兩陣驟雨。

天文台又預料高空反氣旋會在下周中期減弱，受低壓槽影響，下周後期華南有幾陣驟雨。下周五(17日)至周二(20日)連續幾日有雨，最低氣溫24度，最高氣溫亦稍為回落至28度，相對濕度最高達95%，同樣有一兩陣驟雨。
 

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