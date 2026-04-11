海關高級關員涉健身中心盜竊圖遊說事主改口供 被控盜竊等3罪還柙6月再訊

54歲海關高級關員涉嫌3月在深水埗健身中心偷竊2,500元現金後，在警方調查期間試圖遊說被盜的事主向警方更改口供，更在被捕期間抗拒執行職務的警員，被控作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為等3罪。案件今日（11日）於西九龍裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至6月8日再訊，待警方進一步調查，包括聯絡證人及檢查閉路電視片段，反對被告保釋申請，裁判官聽畢雙方陳詞後，拒絕被告保釋申請，須還柙候訊，辯方保留8天保釋覆核權。

被告曾志豪，報稱公務員，被控盜竊、作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為、及抗拒執行職責的警務人員共3罪。控罪指，他於2026年3月19日，在深水埗偉智里2號金玉大廈Non Stop 24 Fitness偷竊現金港幣2500元，而上述物品為黃冠豪的財產；另於同年3月28日與4月9日之間，首尾兩日包括在内，在香港意圖妨礙司法公正，而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即試圖勸說黃冠豪，即與一宗在香港警務處人員正在調查的盜竊案件的證人，向警方更改口供內容；及於同年4月9日，在深水埗偉智街偉智街遊樂場內抗拒執行職責的警員。

案件編號：WKCC 1614/2026

法庭記者：黃巧兒

