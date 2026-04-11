簡樸房｜條例實施逾月 當局接1370份住宅單位申請 涉5557個分間單位

簡樸房條例實施已逾一個月。房屋局局長何永賢今早（11日)在電台節目表示，當局已收到5,557個分間單位的登記申請，涉及超過1,370個住宅單位，已將780多個登記單位資料放上專頁。目前登記的單位以油尖旺區最多，佔300多個，其次為深水埗及港島東區。

何永賢又表示，已成功登記的單位將有三年寬限期，不論現時分間單位狀態如何當局都不會執法，希望業主善用寬限期，部署處理租約及進行執修，並物色負責核證的專業人士。為鼓勵業主盡早登記，當局推出了「早鳥」優惠，凡於今年8月31日前提交申請的業主，可獲豁免認證的申請費用。

五月初推「樣板房」示範合規改裝

為提供更具體的指引，當局正與市建局合作，計劃在五月初推出「樣板房」，實地展示將現有的不合規「劏房」單位改裝至符合標準，她舉例指有劏房單位不足8平方米，但只要將廁房挪開一部分，即符合相關要求；同時亦會介紹改裝時使用的物料、價錢等，讓大眾對改裝單位有初部印象。

對於外界擔心登記制度可能引發業主加租或逼遷租戶，何永賢指早前接獲義華大廈劏房居民的求助，部分人士已入住簡約公屋、過渡性房屋及同區的單身人士宿舍，並呼籲若有租戶遇到困難，應盡快聯絡政府設立的六支區域服務隊，相關隊伍會就個別個案提供適切援助。

何永賢又指，隨著「簡約公屋」和「過渡性房屋」合共提供約五萬個單位，市場供應格局已改變，租戶擁有更多選擇，有助穩定「劏房」租金，事實上，數據顯示部分地區如九龍區的「劏房」租金已呈現平穩甚至下跌的趨勢。政府會密切留意市場情況。

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