圍標︱廉署去年接242宗樓宇維修貪污投訴 按年增31% 5年來新高

宏福苑大火揭露不少大廈的大型維修工程出現圍標問題。廉政公署透露，去年收到242宗涉及樓宇維修的貪污投訴，按年多約31%；同期就樓宇維修貪污拘捕50人，檢控5人，另有3人被定罪。

樓宇維修貪污投訴中 3成涉每戶3萬元以上的大型維修工程

廉署向特別財委會提交書面回覆指，去年錄得467宗與樓宇管理和維修相關的貪污投訴，數字是自2023年以來最低；但涉及樓宇維修貪污的投訴卻多達242宗，數字創5年來新高。當中約3成涉及每戶要付3萬元以上的大型維修項目。

廉署過去5年收到涉及一般樓宇管理及樓宇維修的貪污投訴。立法會財委會文件

廉署過去5年拘捕及檢控涉及一般樓宇管理及樓宇維修的人數。立法會財委會文件

而廉署去年在涉及樓宇管理及維修業方面共拘捕54人，當中絕大部分涉及樓宇維修，有50人；至於涉及樓宇管理及維修的檢控個案有6宗，5宗涉及樓宇維修；同期有12人遭定罪，是前一年的一倍。廉署去年亦主動出擊17次，並作出11宗及早干預行動。

廉署指樓宇管理及維修事宜與廣大市民生活息息相關，有關行業問題複雜，涉及多方的持份者。該個界別的貪污投訴多年來佔私營界別整體貪污投訴三分之一以上，廉署一直十分關注業內的貪污情況。

廉署除了就貪污舉報展開調查外，亦會採取主動出擊策略，旨在揭發未被舉報的貪污活動，包括根據情報而主動展開調查，及在調查期間因應情報擴大調查範圍。另一方面，為維護物業業主及居民整體利益，廉署會採取及早干預的策略，透過適時執法行動，提醒業主及居民在判授合約或施工時可能出現的貪污風險，務求盡早堵截相關非法活動，打擊貪污分子，減低對業主及居民的影響。

廉署會繼續密切留意樓宇管理及維修業的貪污風險，並透過持續嚴厲執法、制度預防及社區教育的「三管齊下」策略，聯同有關政府部門及監管機構，全力打擊業內的貪污及其他不法行為，保障業主及居民權益。

