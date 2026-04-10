麥當勞推北太平洋鱈魚柳早餐系列 盧慧敏變身企鵝宣傳 McGriddles周末告別

為好好迎接新一日的開始，必先吃個豐盛美味的早餐為自己打打氣！下星期一（13日）開始，麥當勞請來人氣新晉歌手盧慧敏（Amy Lo）推出「北太平洋狹鱈魚柳系列早晨套餐」，Amy Lo將變身做可愛十足的企鵝，為大家找出優質原塊魚柳滋味的頂級滋味！此外，陪伴我們數月的人氣楓糖班戟漢堡系列（McGriddles），即將於本周末告別大家，大家記得把握最後機會品嚐！

新登場的「北太平洋狹鱈魚柳系列」特登選用由北太平洋捕獲的可持續狹鱈魚，更獲得海洋管理委員會（MSC）國際認證，相當高質！新系列有兩款早餐選擇，一款係「北太平洋狹鱈魚堡」，原塊酥脆魚柳配芝士、生菜同沙律醬；另一款「北太平洋狹鱈魚柳精選早晨套餐」則配有魚柳、炒蛋、脆薯餅同鬆餅，讓大家有一個充滿力量的早上！

麥當勞App可憑券以優惠價享受新系列早餐。

為配合新品推出，麥當勞App同日4月13日起，將會推出積分獎賞優惠，用戶可以憑積分兌換$3減免優惠，又可以升級轉配McCafé金獎咖啡，以優惠價度過一個good morning。

至於超人氣的楓糖班戟漢堡系列McGriddles，則將於本周末（11及12日）告別大家！自從新年推出以來，McGriddles鹹鹹甜甜的滋味俘虜不少人的味蕾。如果各位不想錯過，記得在周末把握最後機會！