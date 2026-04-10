腦膜炎︱9歲女童併發感染性休克情況危殆 潛伏期曾與家人到東京旅遊 中心正聯絡27名團友及領隊

衞生署衞生防護中心（中心）今日（10日）正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，病人於潛伏期曾到日本旅遊。個案涉及一名有長期病患的9歲女童。她於4月9日開始出現發燒、噁心及全身乏力，被帶往私家診所求診，同日晚上因出現瘀斑和休克，被帶到瑪嘉烈醫院急症室求診，並在該院的兒童深切治療部留醫，目前情況危殆。她的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症併發感染性休克。

中心正聯絡參與同一旅行團其他27名團友及領隊跟進

初步調查顯示，病人4月2日至6日期間曾與家人參加一旅行團到日本東京旅遊，她的家居接觸者暫時沒有出現病徵，感染源頭仍在調查中。患者在日本旅遊期間曾前往人多擠迫的地方，不排除於到訪地點接觸帶菌者而受感染。由於參加同一旅行團的人士與病人有共同活動及暴露風險，為審慎起見，中心正聯絡參與同一旅行團的其他27名團友及領隊作出跟進，並會向他們派發預防性藥物及進行醫學監測，以排除出現其他個案。中心會繼續調查個案及為菌株進行進一步化驗分析。

中心正聯絡參與同一旅行團其他27名團友及領隊跟進。

根據目前所得的資料顯示，上述個案屬散發個案，未發現與本港早前錄得的確診個案或英國上月出現的感染群組有任何流行病學關連。



侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病。中心今年至今錄得5宗個案，而去年全年共錄得11宗個案。



腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。