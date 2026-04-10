水務署職員抄錶期間遺失電子手帳 洩495用戶姓名住址 涉炮台山三幢樓宇
更新時間：17:57 2026-04-10 HKT
發佈時間：17:57 2026-04-10 HKT
發佈時間：17:57 2026-04-10 HKT
水務署公布，一名職員於4月8日進行抄錶工作期間，遺失一部載有用戶資料的電子手帳，當中涉及炮台山三幢樓宇共495名住宅用戶的姓名及住址。署方已就事件報警，並向受影響用戶致歉。
已報警及通報私隱署數字辦
水務署表示，於4月8日接獲報告，經調查後確認一名職員於當日外出抄錶期間，遺失其工作用的電子手帳。該手帳載有炮台山三幢樓宇，合共495名住宅用戶的姓名及住址。署方指，除其中一名用戶的資料額外包含電話號碼外，其餘資料均不涉及身份證號碼等其他個人資料。
署方致歉並已報警處理
水務署發言人稱，署方對事件高度重視，已就事件通報個人資料私隱專員公署、數字政策辦公室，並已向警方報案，將全面配合調查。署方亦已通知所有受影響用戶並呼籲他們提高警覺，同時就事件致歉。水務署正對事件展開詳細調查，將檢視人員工作流程以加強資料保障，並會視乎調查結果考慮對涉事人員採取紀律處分。
最Hit
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
2026-04-09 14:58 HKT
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
2026-04-09 07:30 HKT
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
2026-04-09 15:32 HKT
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
2026-04-09 12:51 HKT