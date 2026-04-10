水務署職員抄錶期間遺失電子手帳 洩495用戶姓名住址 涉炮台山三幢樓宇

水務署公布，一名職員於4月8日進行抄錶工作期間，遺失一部載有用戶資料的電子手帳，當中涉及炮台山三幢樓宇共495名住宅用戶的姓名及住址。署方已就事件報警，並向受影響用戶致歉。

已報警及通報私隱署數字辦

水務署表示，於4月8日接獲報告，經調查後確認一名職員於當日外出抄錶期間，遺失其工作用的電子手帳。該手帳載有炮台山三幢樓宇，合共495名住宅用戶的姓名及住址。署方指，除其中一名用戶的資料額外包含電話號碼外，其餘資料均不涉及身份證號碼等其他個人資料。

署方致歉並已報警處理

水務署發言人稱，署方對事件高度重視，已就事件通報個人資料私隱專員公署、數字政策辦公室，並已向警方報案，將全面配合調查。署方亦已通知所有受影響用戶並呼籲他們提高警覺，同時就事件致歉。水務署正對事件展開詳細調查，將檢視人員工作流程以加強資料保障，並會視乎調查結果考慮對涉事人員採取紀律處分。