擅進無綫新聞App系統推送5條假訊息 青年刑事損壞罪成提上訴遭駁回

2022年中，無綫新聞流動應用程式21分鐘內連發23個內容異常推送通知。青年登入無綫電視男員工錯誤發出的連結，進入推送系統介面，發出「Test」、「李家超見記者」等5個推送通知。青年經審訊被裁定刑事損壞罪成，被判200小時社會服務令，去年向高等法院提出定罪上訴。暫委法官李俊文今頒布判詞指，無綫新聞推送系統僅供內部授權人員使用，他明知自己未獲授權仍推送5則虛假訊息，違背系統設計來推送新聞的目的及用途。李官認同原審裁判官的分析及裁決，遂駁回其定罪上訴，維持原判。

上訴人認為自己獲授權進入系統

案發時20歲的上訴人薛俊希，承認他在2022年5月3日確曾用自己帳戶登入無綫新聞推送系統，再推送相關訊息，但他爭議當日無綫新聞推送系統自動授權他人進入，故他認為自己獲授權進入系統，質疑裁判官拒絕其證供屬錯誤。他亦不認同裁判官裁定推送訊息系統原先設計的目的及用途是發送新聞推送通知訊息。

官指上訴人毀屍滅跡意圖損壞他人財產

高等法院暫委法官李俊文指，涉案無綫新聞推送系統屬無綫電視（TVB）財產，僅供內部授權人員使用，伺服器由TVB管理及控制。薛俊希並非TVB員工，他登入系統後發送的五條推送訊息內有不尋常且虛假的訊息，他明知自己未獲TVB授權，仍推送該五則虛假訊息，事後更刪除瀏覽器中的瀏覽記錄以「毀屍滅跡」，行為明顯違背系統設計用途，屬蓄意誤用電腦，意圖損壞他人財產。

上訴人必知涉案網址非供公眾使用

李官另指薛俊希自2019年已使用TVB新聞App，必定熟悉其推送通知的性質，亦必然知道涉案網址屬於TVB內部系統，並非供公眾使用。李官認同原審裁判官的裁決，認為本案證據充分，遂駁回其定罪上訴，維持原判。

案件編號：HCMA270/2023

法庭記者：劉曉曦