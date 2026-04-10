動保團體HKTVmall總部外抗議 促停止動物實驗

多名善待動物組織（PETA）支持者今日（10日）扮成身陷「血泊」的豬與綿羊，於香港科技探索（HKTVmall母公司）總部外示威，強烈譴責該公司多年來進行多達數十隻動物遭斬首及肢解的實驗，當中部分動物更被逼在痛苦中維持生命跡象長達7小時。

亞洲善待動物組織總裁Jason Baker表示，香港科技探索進行的斬首與肢解實驗，恐怖程度堪比恐怖片情節，必須立即停止，以免更多動物承受恐懼與漫長的死亡過程。他又指，動物實驗絕大多數無法造福人類健康，PETA呼籲大眾拒絕光顧HKTVmall，直至其母公司香港科技探索終止所有相關實驗，並聯手發聲反對這種殘酷行徑。

多名善待動物組織（PETA）支持者今日扮成身陷「血泊」的豬與綿羊，於香港科技探索（HKTVmall母公司）總部外示威。

國際間轉向摒棄動物實驗

PETA指，豬隻能認出自己的名字，並會與親密的同伴依偎共眠；綿羊則能記住50張不同的面孔，見到家人時更會興奮地跳躍。香港科技探索董事會亦承認，該研究項目具高度猜測性，無法保證未來能帶來任何裨益。

PETA早前表示，HKTV Mall母公司發布年度報告揭示，過去四年以來，該公司進行了38項實驗，涉及動物的身體部位，包括頭部遭切除並維持生命活動長達7小時。PETA指，國際間近年已逐步轉向摒棄動物實驗，例如美國多個政府機構近月公布逐步淘汰動物實驗，呼籲HKTV Mall母公司跟隨國際大趨勢，免讓動物承受更多的痛苦。